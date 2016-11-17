Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Марату Оганесяну в хищении 50 млн руб. в ходе строительства стадиона «Зенит Арена», сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Http://gov.spb.ru/press/government/63542/ Марат Оганесян (справа)

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Наказание за подобное преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Оганесян, курировавший строительство стадиона «Зенит Арена», незаконно привлек акционерное общество «ТДМ» в качестве субподрядчика для выполнения строительных работ, а затем перечислил ему аванс в сумме более 50 млн руб., впоследствии похищенные через фирмы-«однодневки».

Оганесян был задержан 16 ноября в Москве. По сообщению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, общая сумма ущерба от махинаций при возведении «Зенит Арены», продолжавшемся с 2007 года на Крестовском острове, превышает 700 млн руб.