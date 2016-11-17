Москва, 17 ноября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Законопроект о развитии Арктической зоны России готов, он направлен на рассмотрение правительства РФ. Об этом заявил полномочный представитель Совфеда по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Вячеслав Штыров, выступая на заседании в верхней палате, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 17 ноября, помощник сенатора.

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В конце ноября проект закона будет рассмотрен на заседании совета по Арктике и Антарктике, а далее — на заседания двух комитетов Совета Федерации. После будет обсуждаться процедура его внесения с учетом той работы, которая проводится сейчас в правительстве.

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Отметим, документ разрабатывался совместно Государственной комиссией по вопросам развития Арктики, экспертным Советом по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, а также Минэкономразвития. На заседаниях госкомиссии, которые проходили в Мурманске, Архангельске и в Москве чиновники, бизнесмены и эксперты рассматривали ключевые вопросы развития региона. Это, прежде всего, формирование единой транспортной инфраструктуры на Севере, приоритетные инвестиционные проекты, создание опорных зон в Арктике и др. Параллельно обсуждалась возможность корректировки основополагающих для региона документов — в частности, программы социально-экономического развития Арктической зоны РФ до 2020 года.

В процессе подготовки законопроекта в рамках Совета по Арктике и Антарктике эксперты уделили особое внимание таким аспектам развития региона, как создание национального арктического транспортного коридора и системы управления Северным морским путем, разработка схемы территориального планирования Арктической зоны, развитие авиации в Арктике.

Напомним, сухопутную часть Арктической зоны России составляют Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Кроме того, в АЗРФ входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая Земля, Онежский, Мезенский и Приморский районы Архангельской области, город Воркута (Коми), Норильск, Таймырский и Долгано-Ненецкий районы Красноярского края. На территории Якутии к АЗРФ относятся Аллаиховский, Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский), Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский улусы. Кроме того, российской Арктикой считаются все острова и земли в Северном Ледовитом океане, которыми владел СССР.