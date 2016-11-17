Казань, 17 ноября, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарии предлагает закрепить транспортное обслуживание за председателем Госсовета и премьер-министром республики после прекращения их полномочий. Соответствующий проект постановления опубликован на портале ведомства.

Цитата из к/ф «Слуга». Реж. Вадим Абдрашитов. 1988. СССР Чиновник в персональном авто

В пояснительной записке к проекту говорится, что под транспортным обслуживанием чиновников понимается предоставление им автомобильного транспорта в целях предоставления им дополнительных государственных гарантий. Форма транспортного обслуживания — персональное закрепление автомобиля с персональным водителем.

Отмечается, что транспортное обслуживание также планируется предоставить и членам семей спикера парламента и премьер-министра.

Осуществлять транспортное обслуживание будет хозяйственное управление при Кабмине Татарии.

В настоящее время документ опубликован в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Экспертное заключение по проекту должно быть получено 25 ноября.

Неделей ранее глава Татарии Рустам Минниханов, сообщало ИА REGNUM, озаботился транспортным обслуживанием бюджетников в Казани. Он предложил руководству Uber, компании, создававшей мобильное приложение для вызова и оплаты такси, запустить в Казани пилотный проект по корпоративному обслуживанию бюджетных учреждений, спортивных школ с целью разгрузить городскую транспортную систему.