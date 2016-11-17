Берлин, 17 ноября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама удостоил Россию звания важной военной супердержавы, обладающей влиянием в регионе и в мире. Такое мнение Обама высказал на пресс-конференции в Берлине, которую транслируют американские телеканалы.

Mil.ru Российская армия

Обама считает, что «все заинтересованы в успешной России, в росте ее экономики, в ее хороших отношениях с соседними странами» и надеется, что новый президент США Дональд Трамп «продолжит сотрудничество с Россией», но при этом каким-то образом будет противодействовать ей там, где позиции Москвы расходятся с Вашингтоном.

Стоит отметить, что президент США заявил о наличии у Вашингтона «явных доказательств» причастности России к кибератакам против американских интернет-ресурсов, однако не уточнил, каких именно.

Напомним, Обама осуществляет свое прощальное турне в качестве президента США. Он уже посетил Грецию, сейчас прибыл в Германию, а затем поедет в Перу, чтобы участвовать в саммите АТЭС.