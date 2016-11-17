Прага, 17 ноября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на нового президента США. «Дональд Трамп должен вступить в должность президента США в январе. Предположим, что это произойдет, и что известные конфликты, поведение и цели основных игроков останутся прежними. Что произойдет потом? Во время предвыборной кампании Трамп многих оскорбил и много болтал на любую тему. Казалось бы, что раздражающие люди не располагают к себе. Но когда он вступит в должность, он станет самым влиятельным человеком в мире, и его поведение может создать проблемы. Принимая во внимание, что после выборов риторика Трампа изменилась достаточно радикально, мы могли бы предположить, что средства осуществления его президентства не будут столь радикальны, как его предвыборная кампания», пишет газета Reflex.

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До тех пор, пока Трамп публично не отрекся от лозунга «Сделаем Америку снова великой», нельзя быть полностью уверенным, что он не пересмотрит внешнюю политику США и не откажется от намерения увести страну в изоляцию. Важно помнить, что Америка велика лишь постольку, поскольку она сохраняет свои лидирующие позиции в мире. Именно США удалось за счет сочетания физической силы и способности создавать правила игры, полезные как для нее, так и для других, например, Южной Кореи, Японии и Австралии, полагает издание.

«Даже Китай и Индия смогли найти свое место и процветать в системе, которую предложили, развивают и поддерживают США. Американцы не в восторге, что их экономическое доминирование ослабевает. И Трамп хотел бы это изменить. Тем не менее сомнительно, что это может быть достигнуто путем простых решений — заставить другие страны начать платить больше за свою безопасность и сделки с региональными державами, из которых наиболее вызывающе ведет себя Россия», — добавляет газета.