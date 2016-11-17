Берлин, 17 ноября, 2016, 21:54 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Советский Союз распался 25 лет назад, оставив россиянам в наследство гордость победы над Гитлером, руины национальной политики и нескончаемые дискуссии о нравственных ценностях. Когда речь идет об отношении современной России к советской истории, разговор обычно вращается вокруг трех тем: победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, политических репрессиях и тоске по якобы простой и социально обеспеченной жизни после смерти Сталина. По двум из этих тем — социальном обеспечении и репрессиям в социальной дискуссии по-прежнему нет консенсуса, пишет газета Die Zeit.

Зато в вопросе войны против фашистской Германии, за редким исключением, российское общество единодушно. Консенсус состоит, во-первых, в том, что Советский Союз был жертвой вероломного нападения, которое стало причиной войны, во-вторых, что победа Советского Союза сохранила население многих стран в Восточной Европе от физического уничтожения и, в-третьих, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашизмом.

Как пишет издание, самым важным вопросом сегодня является национальная политика Советского Союза. После распада СССР, 80% населения России составляют этнические русские. Учитывая широко распространенное мнение о том, что национальное государство (государство-нация) представляет собой «нормальную» форму политической организации, численный перевес этнических русских обманчиво позволяет рассматривать Россию как национализирующееся государство (то есть пребывающее в состоянии национализации), так как русские являются титульной нацией, то государство по праву должно быть их «этнической собственностью». Россия унаследовала от Советского Союза руины его национальной политики, которая состояла в идее создания институтов и предоставлении народам территории на основании этнической принадлежности. На пике этой политики в 1920-х годах прошлого века в Советском Союзе существовало около 10 000 национальных территориальных единиц. Советская власть не работала в соответствии с концепцией национальных меньшинств, но создавала новые территориальные единицы, в которых отдельные этнические группы составляли большинство. Эти территории впоследствии воспринимались соответствующими этническими группами в качестве их «этнической собственности»

В России на сегодняшний день существует, по крайней мере, 22 автономных республики, чьи одноименные этнические группы политически мобилизованы и представляют собой территориально привязанные сообщества, можно даже сказать: нации.

Но шансов на суверенитет у них нет. Попытка построить на этих территориях национальные государства, без учета советского наследия, обречена на провал. Но из-за наличия этих автономных областей принципы справедливости и равенства всех граждан независимо от их этнической принадлежности не могут быть реализованы в России в полном объеме. В будущем это поставит Россию перед серьезной проблемой: необходимостью разработать принципиально новую модель федерального государства, которая сможет интегрировать в себя это наследие советской национальной политики, полагает газета.

В то же время другие части этого наследия, такие как распространенные браки между представителями различных этнических групп, играют важную роль в решении проблемы внутренней миграции или интеграции иммигрантов из бывших советских республик. Наследие советской национальной политики содержит еще один важный аспект, который не может быть проигнорирован: поиск баланса между идеализированным образом отношений между различными этническими группами в бывшем СССР, который господствует сегодня в России, а также негативный реальный опыт этих отношений, который преобладает во многих бывших советских республиках, а иногда даже в автономных республиках самой Российской Федерации.

Россияне в обозримом будущем вряд ли смогут вести продуктивный диалог со своими соседями по этому вопросу. Дело не только в недостатке политической воли, но и в серьезном расхождении позиций. Для русских было бы целесообразно в этой ситуации в первую очередь достичь консенсуса по этому вопросу между собой, чтобы не попасть в типичную для стран Восточной Европы ловушку национального нарциссизма и восприятия себя в качестве нации-жертвы, добавляет Die Zeit.