Малая Вишера, Новгородская область, 17 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. На гражданском кладбище у деревни Луга Маловишерского района Новгородской области сегодня, 17 ноября, состоялась церемония захоронения останков 163 павших в годы Великой Отечественной войны: 161 красноармейца и двух жителей посёлка Большая Вишера, погибших в октябре-декабре 1941 года. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель Новгородской поисковой экспедиции «Долина» Игорь Свинцов, 153 бойца РККА были эксгумированы из ранее неизвестного боевого захоронения в парке посёлка Большая Вишера по инициативе главы поселения.

Mil.ru На месте боя

По словам командира маловишерской поисковой группы «Память» Игоря Никитина, после освобождения Большой Вишеры в конце декабря 1941 года военное начальство приказало местным жителям собрать и захоронить убитых в боях за поселок красноармейцев. «За два месяца оккупации немцы уже успели на территории поселкового парка создать своё воинское захоронение. Вот местные мужики на санях ездили и собирали наших бойцов: и тех, кто погиб в октябре, при защите поселка, и павших при его освобождении в декабре 1941-го. Погибших немцев мужики вырыли и вывезли куда-то за территорию поселка. Сначала укладывали убитых красноармейцев в большую воронку в парке, потом, когда места стало не хватать, вырыли рядом траншею. Здесь в итоге захоронили 153 советских воина», — сообщил Никитин.

По его словам, после войны на этом месте разбили новый парк, а границы братской могилы уже никто не помнил. Поставили памятные знаки «Вечная память погибшим советским воинам 1941−1945 гг.», обнесли их маленькой оградкой ‑ и всё. «Парк стал зоной отдыха местных жителей, рядом с захоронением работала танцплощадка. Эта могила осталась в памяти лишь тех, кто пережил в Большой Вишере войну», — отметил Игорь Никитин.

В ходе эксгумации захоронения были обнаружены 15 «смертных медальонов»: восемь деревянных, шесть эбонитовых и один железный, но прочитать удалось только один их них — Ивана Захаровича Линева из Скопинского района Рязанской области. Он погиб у Большой Вишеры 1 февраля 1941 года.

Поисковики обнаружили и несколько подписных личных вещей, по которым с большой долей вероятности опознали еще троих красноармейцев: уроженца Полтавской области Украинской ССР Василия Ивановича Дудки, Якова Александровича Павлова из Ивановского района Курской области и Геннадия Георгиевича Кузнецова из города Южа Ивановской области.

В процессе эксгумации местные жители вспомнили ещё об одной трагедии осени 1941 года. При отступлении наших войск из Большой Вишеры некоторые жители укрыли у себя в домах тяжелораненых красноармейцев. По словам старожилов, они были выданы фашистам немецкими колонистами, с давних пор проживавшими в посёлке. Фёдора Дмитриева и Екатерину Малышеву, укрывших восемь советских солдат, расстреляли вместе с ранеными. Их так тогда и захоронили — всех вместе: в могиле Дмитриева, вырытой на огороде, поисковики нашли останки двух красноармейцев, в могиле Екатерины Малышевой — ещё шестерых.

Их останки также захоронили на кладбище у деревни Луга вместе с защитниками Отечества, которых они пытались спасти.

По информации официального представителя «Долины» Игоря Свинцова, поисковикам группы «Память» стало известно ещё об одной братской могиле, в которой, по свидетельству местных жителей, могут находиться останки около 500 павших воинов. Работы по их эксгумации планируется провести уже в следующем году.