Ставрополь, 17 ноября, 2016, 21:30 — ИА Регнум.



ru.torange.biz За колючей проволокой

В Ставропольском крае чиновники осуждены за вымогательство взятки у предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Начальник административно-инспекторского управления администрации города Невинномысска Валерий Чернышов и главный специалист управления Владимир Комаров вымогали 175 тысяч рублей у предпринимателя. За это они обещали не проводить инспекторскую проверку.

При получении взятки чиновников задержали.

Во время следствия и суда бывшие чиновники своей вины не признали, однако следователями СКР было собрано достаточно доказательств их вины для вынесения обвинительного приговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

17 ноября 2016 года Невинномысским городским судом Ставропольского края Чернышов и Комаров были осуждены за вымогательство взятки и приговорены каждый к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Предположительно, чиновник проводил проверку Центра клинической фармакологии и фармакотерапии, нашел нарушения законодательства о рекламе и получил взятку в 30 тыс. рублей за то, чтобы делу не дать ход.Напомним, сегодня ИА REGNUM сообщало о другом коррупционном преступлении. Бывший эксперт регионального управления Федеральной антимонопольной службы заподозрен во взяточничестве.

Читайте также: Во взяточничестве заподозрен эксперт антимонопольной службы Ставрополья