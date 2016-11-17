Прага, 17 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Чехии граждане страны праздновали 27-летие окончания коммунистического правления, сообщает 17 ноября Reuters.

MD Чехия. 1989

В этот день в Праге можно было насчитать свыше 30 различных мероприятий, что значительно больше, чем в прошлые годы. Радость от полученной свободы совместилась с протестами против нынешнего президента Милоша Земана, занимающего пророссийскую позицию.

Премьер-министр Богуслав Соботка и другие известные политики возложили цветы к мемориалу, посвящённому студенческим демонстрациям 17 ноября 1989 года.

Этот день отмечается в Чехии как первый, положивший начало серии демонстраций, приведших в конечном счёте к падению коммунистической партии.

Милош Земан отсутствовал на данном мероприятии, что послужило поводом к критике со стороны ультраправых. Президент не очень популярен в столице, однако в целом по стране ситуация иная.

Напомним, что так называемая «бархатная революция» 1989 года, приведшая в Чехословакии к падению коммунистического режима, а затем и к развалу страны, началась с бурных студенческих манифестаций. Начало им было положено слухами об убийстве студента Мартина Шмида, что, как выяснилось в последствии, оказалось провокацией.