Хельсинки, 17 ноября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб опасается, что новый президент США Дональд Трамп сможет договориться со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций в отношении РФ, сообщает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Стубба, Трамп может отменить санкции в обмен на то, что Россия «покинет Украину» и будет принят общий план по Сирии. «Это бы де-факто означало признание Крыма частью России», — пишет экс-премьер Финляндии в своём блоге на сайте британской газеты Financial Times.

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Ранее почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил о том, что избрание Трампа беспокоит жителей Украины. Канерва считает, что причиной беспокойства украинцев являются хорошие отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным.