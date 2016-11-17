Берлин, 17 ноября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель обговорили важность сохранения режима антироссийских санкций, пока Россия не выполнит обязательств по минским соглашениям, заявил Обама в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи.

WhiteHouse.gov Ангела Меркель и Барак Обама

Обама заявил о том, что продолжит поддерживать Украину и защищать ее право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой.

По его словам, санкции надо сохранять, пока Россия не выполнит своих обязательств по минским соглашениям, однако при этом действующий президент США забыл, что в тексте минских соглашений нет ни одного обязательства России, так как она не является стороной конфликта, между участниками которого и были заключены Минские соглашения.