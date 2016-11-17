Дамаск, 17 ноября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 Воздушно-космических сил России нанесли удар крылатыми ракетами по объектам террористических группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в России) на территории Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Дальние бомбардировщики Ту-95 в полёте

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 преодолели 11 тыс. км над акваториями Северных морей и над Восточной Атлантикой, вышли в район Средиземного моря и нанесли оттуда ракетный удар.

Кроме стратегических ракетоносцев ВКС в ударах по террористам были задействованы палубные самолеты с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ударная авиация с базы Хмеймим. Воздушное прикрытие ударных самолетов обеспечивали истребители Су-30.

Объектами ракетных и авиаударов стали пункты управления террористов, склады с боеприпасами, скопления военной техники и цеха по производству оружия и боеприпасов. Ход и результаты ударов контролировались беспилотными летательными аппаратами.