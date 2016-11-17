Хельсинки, 17 ноября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. У нового президента США Дональда Трампа может возникнуть соблазн заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным относительно расширения НАТО. Президенты могут договориться о том, чтобы в альянс больше не принимали новых членов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в своём блоге на сайте британской газеты Financial Times.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По мнению Стубба, такая сделка привела бы к образованию вакуума безопасности в Северной Европе, особенно в Финляндии и Швеции, которые не являются членами альянса. Экс-премьер Финляндии опасается, что так называемая «опция НАТО» станет недействительной для этих стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии Министерства обороны страны Юкка Юусти заявил о том, «опция НАТО» была неправильно понята в Финляндии. По его словам, для Хельсинки существует возможность подать заявку на членство в НАТО, а не присоединиться к альянсу. «Я занимал несколько постов в Брюсселе за последние восемь лет. Никто за эти восемь лет ни разу даже не предположил, что Финляндия вступит в НАТО. Этот вопрос был неправильно понят в Финляндии», — считает Юусти.

По мнению министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, наилучшим сценарием для Хельсинки стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что для Финляндии важно следить за намерениями шведов в этом вопросе.