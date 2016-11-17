Стокгольм, 17 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Швеция должна предоставить гарантии невыдачи основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает 17 ноября Reuters.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне

Джулиан Ассанж в настоящий момент находится в посольстве Эквадора и опасается, что Швеция может его выдать США, где на него заведено уголовное дело за публикацию секретных документов.

«Если мы сможем получить гарантии, что Ассанж не будет выдан Швецией третьей стороне, я думаю это позволит ему предстать перед шведским правосудием», — заявил в интервью министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг.

Правительство Швеции сообщило о невозможности предоставления таких гарантий, так как они не получали никаких запросов от США.

«Правительство не может дать такую гарантию заранее, это было бы нарушением конституции», — сказала представитель министерства юстиции Швеции Сесилия Риддселиус.

Напомним, 14 ноября состоялся допрос Джулиана Ассанжа шведским прокурором Ингрид Исгрен, который проходил в посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель портала Wikileaks проживает уже более четырёх лет. Ассанж обвиняется в изнасиловании, он отвергает данные обвинения и готов предстать перед судом, однако опасается, что будет выдан США.