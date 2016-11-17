Магас, 17 ноября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Республики Ингушетия отправлено в отставку. О своем решении глава субъекта Юнус-Бек Евкуров объявил сегодня, 17 ноября, на вечернем совещании сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона. Исполнять обязанности председателя правительства РИ временно будет первый вице-премьер Алихан Цечоев.

Ingushetia.ru На заседании Правительства Ингушетии

По мнению Евкурова, кабинет министров работал недостаточно эффективно. Одни члены правительства устали и самоуспокоились, другие так и не пришли к пониманию тех задач, которые необходимо решать для успешного социально-экономического развития республики.

Высказывая свое недовольство нынешним составом кабинета министров, Юнус-Бек Евкуров отметил: «Многие вопросы и задачи, которые стоят перед правительством не дорабатываются, мало инициативы, нет достаточно серьезного взаимодействия с федеральными властями, реализация госпрограмм часто оказывается под угрозой срыва, потому что нет своевременного контроля за освоением выделенных средств и срываются сроки сдачи объектов. Это серьезные упущения».

Как считает ингушский лидер, новый кабинет министров должен качественно улучшить свою работу, особенно в настоящее время, когда Ингушетия выходит на новый этап развития. Делается ставка на то, чтобы перестать быть дотационным регионом.

Необходимо, по словам Евкурова, поднять экономику до такого уровня, который «позволит слезть с дотационной иглы и вносить собственный вклад в развитие страны».

Напомним, нынешний состав правительства республики был сформирован в 2013 году. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в июле досрочно сложил с себя полномочия в связи с намерением участвовать в выборах главы республики. В связи с досрочной отставкой и наделением его полномочиями исполняющего обязанности главы республики все руководители исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия также прекратили свои полномочия. До назначения 8 сентября 2013 года главы республики они временно исполняли свои обязанности.

19 сентября парламент региона утвердил на должность председателя правительства Абубакара Мальсагова, ранее занимавшего пост главы Министерства строительства.

В структуре кабинета министров до настоящего времени были пять заместителей премьер-министра, один из них первый вице-премьер и восемь руководителей министерств.