Радио REGNUM: второй выпуск за 17 ноября
Москва, 17 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В Армении были размещены российские ракетные комплексы «Искандер». Власти страны говорят о вынужденной мере. Комментарий эксперта.
В пресс-центре ИА REGNUM состоялась международная конференция «Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы» с участием представителей России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля. Какую роль сыграл Израиль в нормализации отношений России и Турции? Какая Турция сегодня? Комментарии экспертов.