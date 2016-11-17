В пресс-центре ИА REGNUM состоялась международная конференция «Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы» с участием представителей России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля. Какую роль сыграл Израиль в нормализации отношений России и Турции? Какая Турция сегодня? Комментарии экспертов.