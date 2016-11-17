Курган, 17 ноября, 2016, 19:08 — ИА Регнум. В Зауралье стали известны подробности тройного убийства в элитном поселке под Курганом. Погибшие были обнаружены в своем частном доме коттеджного поселка «Европейский» в деревне Лукино Кетовского района. Расстреляли семью сотрудника отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Курганской области.

Charles Knowles Дым от выстрела

Сейчас следователи ищут убийц, расстрелявших главу семейства, его супругу и совершеннолетнюю дочь. Убитый, по данным местных СМИ, Олег Евсеев — начальник отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Курганской области. Он в том числе занимался финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников. Об Олеге Евсееве известно, что он родился в 1968 году. Был директором строительного предприятия «Зевс» (1995−2001); производственного предприятия «Курган-Стройбетон» (2001−2006); зам. руководителя УТЭН Ростехнадзора по Курганской области (с 2007). С 2009 года — начальник отдела государственного экологического надзора, экспертизы, нормирования и администрирования платежей по Курганской области Уральского управления Ростехнадзора. Потом — в Фонде социального страхования. Награжден медалью «15 лет Федеральному управлению по безопасному хранению и уничтожению химического оружия». Его супруга трудилась в медицинском центре им. Илизарова. Убитая дочь — студентка.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Информационное агенство Znak.com сообщает, что коттеджный поселок «Европейский» находится в 17 км от Кургана. Малозаселен, дом Евсеевых стоял на окраине — поэтому свидетелей убийства нет.

Недалеко от поселка находится курортный комплекс «Баден-Баден», где Евсеевы часто отдыхали. Сотрудники комплекса помнят их как дружную семью. Сотрудники СКР появились в поселке вечером 16 ноября, говорят редкие местные жители. Версий убийства журналистам не раскрывают.