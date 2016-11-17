Уфа, 17 ноября, 2016, 18:38 — ИА Регнум.



Тара-Амингу Пенсионный фонд. Уфа

Экспертное сообщество Башкирии считает необходимой проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с тратами на пиар и поднятие зарплат сотрудникам ведомства. Как заявили опрошенные ИА REGNUM эксперты, деятельность регионального отделения ПФР, во многом повторяя тенденции федерального ведомства, имеет ряд местных особенностей, также заслуживающих пристального внимания общественности и надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПФР подверглось критике за траты на пиар. Так, 11 ноября на сайте госзакупок была размещена информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Заказчик осуществляет оплату услуг по государственному контракту за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — на оплату в частности заложено 185 млн рублей.

Читайте также: Экономия на пенсионерах: ПФР пропиарят за 185 млн рублей

Не забывают в ПФР и о благосостоянии собственных сотрудников — несмотря на нехватку средств для индексации пенсий, своевременно «индексировать» собственные зарплаты чиновники не забывают. Так, из проекта бюджета фонда следует, что в 2017 году расходы на выплаты персоналу составят 83 млрд рублей, что на 4,3 млрд больше, чем в 2016 году. Как сообщали СМИ, даже на менеджеров среднего звена ПФР тратит по 100−200 тыс. рублей за перелёты в города России, а также на командировки по обмену опыта с зарубежными коллегами — например, в Женеву или Париж.

Плоть от плоти

Экономист Ринат Гатауллин подчеркнул, что деятельность ПФР от его региональных отделений отражает особенности существующей системы, по которой в законодательные органы попадают те или иные кандидаты. «Деятельность ПФР должна зависеть от устремлений депутатов Госдумы, деятельность его башкирского отделения — от целей и усилий депутатов Госсобрания республики, — отметил эксперт. — На примере Башкирии мы не видим, чтобы депутаты Госсобрания часто поднимали вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, их больше волнуют беби-боксы и разрешение браков с 14 лет». Если бы избиратели могли выбирать в законодательные органы тех, кто действительно выражает их интересы, картина была бы несколько иной».

«После бурных 90-х, изобилующих скандалами в пенсионном деле республики, в последние годы башкирское отделение ПФР выглядит прилично и ставится в пример, — полагает Гатауллин. — Но поскольку наше отделение является плотью от плоти федерального ведомства, разбирательства с деятельностью ПФР коснутся и регионального отделения».

По мнению экономиста Константина Кузьминых, Пенсионный фонд России выглядит как организация по строительству своей империи. «Монументальные филиалы, «региональные императоры», огромная всеобъемлющая организационная сеть, высокие зарплаты работников ПФР и маленькие пенсии населения создают ситуацию, когда жители России предпенсионного возраста и пенсионеры начинают «молиться» на ПФР, — заявил эксперт. — Непрозрачные схемы использования пенсионных средств толкают ПФР на информационную-разъяснительную кампанию за 185 млн рублей». Такие затраты на пиар непонятны, когда база данных пенсионеров всегда под рукой и можно организовать адресную кампанию, тем более «связь» с пенсионерами поддерживается ежемесячно. «В то же время управление ПФР показывает ярко выраженные «совдеповские» методы работы, что привело к дефициту бюджета Пенсионного фонда только в 2016 году уже более 175 млрд рублей, — отметил экономист. — «Худой» карман ПФР дождался абсолютно правомерной и необходимой проверки, иначе реальный размер пенсий в будущем будет ещё ниже».

Дела минувших лет

В качестве примеров злоупотреблений в пенсионном деле в республике в 90-е годы экспертное сообщество LogoMarkt приводит данные 2000 года, опубликованные Коллегией Государственного контрольного комитета Башкирии. Ряд руководителей районных управлений ПФР по результатам проверок был привлечен к дисциплинарной ответственности. Так, начальникам управлений ПФР в Федоровском, Чекмагушевском, Бакалинском, Хайбуллинском районах были объявлены замечания.

Начальникам управлений ПФР в Дуванском и Кармаскалинском районах был объявлен выговор. В ходе ревизии управления ПФР в Абзелиловском районе начальник управления Фаттахов Ф.М. приказом от 02.04.1999 N 74-к был освобожден от занимаемой должности. И.о. начальника управления ПФР в Абзелиловском районе был объявлен выговор.

Ревизия управления ПФР в Балтачевском районе установила, что вследствие отсутствия контроля со стороны управления, республиканские налоговые обязательства (РНО), предназначенные для выплаты пенсий, коммерческие структуры растратили по своему усмотрению. Так, Балтачевскому муниципальному рынку управлением были переданы РНО на сумму 1 млн 945,7 тыс. рублей. На момент проверки в магазинах рынка товара на сумму 511,8 тыс. рублей, который должен был быть приобретен за полученные от управления РНО, в наличии не оказалось.

В некоторых управлениях ПФР нарушалась инструкция Министерства социальной защиты населения РБ «Порядок получений разовых поручений на сумму причитающуюся наследникам» по форме выплат сумм пенсий наследникам, недополученных пенсионерами, в связи со смертью.

Осуществлялась организация выплаты пенсий нетрадиционными формами. В 1998−99 годы была проведена выплата пенсий натуроплатой на сумму 573,2 млн рублей. Из них 251,1 млн рублей в 1998 году, 322,1 млн рублей в 1999 году. В том числе отпущено товарной продукции и коммунальных услуг — на 57,2 млн рублей, продуктов и товаров — на 516 млн рублей.

В управлении ПФР в Бирске и Бирском районе в ходе ревизии, проведенной КРО ОПФ РФ по РБ установлено, что сумма выданных талонов предприятиями связи на получение пенсий нетрадиционными формами с сентября 1998 года по январь 2000 года составила 7 млн 770 тыс. рублей, а сумма отоваренных талонов, предъявленных в управление ПФР за тот же период, составила 8 млн 115 тыс. рублей. Таким образом, превышение суммы отоваренных талонов над выданными составило 344 тыс. рублей.

В управлении ПФР в Мечетлинском районе сумма выданных талонов предприятиями связи с апреля 1998 года по июнь 1999 года составила 11 млн 680 тыс. рублей, а сумма отоваренных талонов, предъявленных в управление ПФР за тот же период, составила 11 млн 803 тыс. рублей. Превышение отоваренных талонов над выданными составила 122,4 тыс. рублей. Во время приемки талонов в управлении ПФР были обнаружены поддельные талоны.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Закона РФ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1999 год» выявлен факт необоснованного списания лейпени ООО «Агромеханизация» в сумме 118,1 тыс. рублей якобы за снижение недоимки. Однако фактически снижение недоимки по данному предприятию не было.

Нарекания в адрес сотрудников регионального отделения ПФР продолжились и после 2000 года. Чаще всего это волокита и отписки по обращениям граждан со стороны чиновников районных управлений ПФР, предоставление ими недостоверных данных в налоговых декларациях, неправильное оформление документов клиентов, затягивание выплаты материнского капитала.

Региональные особенности

Одной из причин монополизма ПФР в республикие эксперты называют отсутствие конкуренции.

«Если в 2011 году в Башкирии действовало около 15 негосударственных пенсионных фондов (НРФ), то в 2015-м на неофициальном сайте регионального отделения ПФР значилось уже около 50 компаний с самыми разными названиями, где фигурировали такие слова как «солнце», «дорога», «магнит», — отметили в LogoMarkt. — Однако в 2016 году значительная часть этих фондов уже не работали с пенсионерами».

Более одного регионального НПФ в Башкирии не существовало. Последним единственным региональным НПФ в республике являлся НПФ «Башкортостан», преобразованный в 2015 году из НПФ «Башкомснаббанк»

В июне 2016 года Центральным Банком России принято решение о запрете АО «НПФ «Башкортостан» проводить операции по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) — одному из лицензируемых видов деятельности Фонда. В июле «НПФ «Башкортостан» перевел весь объем средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах застрахованных лиц Фонда в Пенсионный Фонд РФ. В сентябре Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) приняла к сведению заявление АО «НПФ «Башкортостан» о выходе Фонда из состава Ассоциации. 21 октября 2016 года Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию компании на основании заявления АО.

Клиентская база НПФ «Башкортостан» к концу 2015 года составляла почти 8 тыс. человек, активы фонда составляли 705,8 млн рублей.

«До появления НПФ «Башкортостан» в республике осуществлялись попытки учреждения негосударственного пенсионного фонда, но дело закончилось провалом, — рассказал Ринат Гатауллин.

Дворцы ПФР и закупки

Не обошел Башкирию и скандал о пенсионных дворцах. По сообщениям СМИ, пятиэтажное здание ПФР по РБ в Уфе на улице Заки Валиди площадью в 9,5 тыс. квадратных метров, построенное в 2005 году, обошлось налогоплательщикам в 280 млн рублей. В 2007 году Счетная палата РФ провела проверку и обнаружила «неэффективное использование бюджетных средств».

Общественники республики обращают внимание на затраты ПФР по Башкирии. Исходя из информации с сайта госзакупок, поставка бумаги для офисной техники для управления ПФР в Бурзянском районе в сентябре 2016 года обошлась в 29 тыс. рублей, для управления ПФР в Кировском районе Уфы закупка бумаги стоила 460 тыс. рублей. На почтовые марки в сентябре этого года управление ПФР в Кировском районе потратило почти 2 млн рублей. (Хотя, напомним, от массовой рассылки «писем счастья» ПФР отказался еще в 2012 году и тогда заявлялось, что экономия составит около 3 млрд рублей).

Замер сопротивления изоляции в двух зданиях государственного управления ПФР в Стерлитамаке стоил 20 тыс. рублей, поставка фасадной вывески, эмблемы и табличек для нужд управления Пенсионного фонда РФ в Баймакском районе — 170 тыс.

В ноябре отделение ПФР по Башкирии за один настольный светильник готово выложить 19,5 тыс. рублей, за настенные часы — 9,5 тыс. рублей.