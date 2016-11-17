Мадрид, 17 ноября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. «Выход России из юрисдикции Международного уголовного суда означает, что теперь международное сообщество не будет иметь возможности воспрепятствовать экспансионистской внешней политике Москвы, а также не сможет препятствовать произволу, чинимому властью внутри страны, — пишет журналист. — Путин сделал еще один шаг в сторону самоизоляции России. Отныне ни одного гражданина России нельзя ни судить в Гааге, ни подавать иск против страны в этот суд».

Hanhil Штаб-квартира Международного унголовного суда. Гаага

«Находиться вне юрисдикции МУС означает, что Россию теперь невозможно привлечь к ответственности за депортацию грузин в 2006, агрессию Кремля против Грузии в 2008 (так называемая «молниеносная война») и аннексию Крыма. Путин и раньше уже показал, что Гаага ему не указ, отказавшись выполнять ее решения по выплате 50 миллиардов долларов опальному олигарху Михаилу Ходорковскому за отобранный у него «ЮКОС», — перечисляет все «злодеяния» Москвы, которые Гаага не оставила без внимания корреспондент. — С учетом того, что в декабре прошлого года Путин подписал закон, согласно которому Россия не будет исполнять решения суда по правам человека в Страсбурге, если они противоречат Конституции РФ, единственным рычагом давления на Москву остается Совет Безопасности ООН, но там у России есть право вето и она может заблокировать любое решение, направленное против нее».

О том, что США, Китай, Израиль, Индия и многие другие государства-члены ООН (всего около 40) не входят в МУС или входили, но вышли из него, корреспондент АВС не вспомнил.