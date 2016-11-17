Великие Луки, Псковская область, 17 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области планируют восстановить «бункер фон Засса» — бетонное сооружение, ставшее во время освобождения Великих Лук в годы Великой Отечественной войны последним пристанищем фашистов. Как сообщают «Вести — Псков», «восстановить памятник военной истории Великих Лук предложили активные горожане», а местные власти поддержали эту инициативу.

Барон Эдуард фон Засс в советском плену. 1943

Заброшенный бункер, который находится на территории железнодорожного вокзала, сейчас полностью затоплен. По оценкам работников станции Великие Луки, необходимо будет откачать около 250 тонн воды.

В этом бетонном бункере при штурме Великолукской крепости укрывался фашистский комендант города — Эдуард фон Засс. 16 января 1943 года специальный отряд 249-й дивизии из 30 человек под командованием майора Эдуарда Лемминга ворвался в подвал и захватил в плен 52 немецких солдата и офицера, включая фон Засса. В 1946 году военный трибунал Ленинградского военного округа приговорил фон Засса к смертной казни — он был повешен на рыночной площади Великих Лук.