Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Проект пешеходного перехода в Ростове-на-Дону поднялся в цене. Разработка «подземки» потянет из областного и городского бюджетов почти 6,6 млн рублей. Открытый конкурс на такую сумму объявила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Переулок Соборный в Ростове-на-Дону

Проект подземного пешеходного перехода через проезжую часть улицы Большой Садовой в створе переулка Соборного должен быть готов не позднее 1 июля 2017 года.

Напомним, что ранее на эти цели предполагалось потратить около 5,7 млн рублей. Источником финансирования тогда был региональный бюджет. Строительство новой «подземки», по некоторым оценкам, обойдется в 100 млн рублей. Всего в донской столице работают чуть более 20 подземных пешеходных переходов, многие из них нуждаются в ремонте.

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