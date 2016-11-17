Ярославль, 17 ноября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. На пост заместителя мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города может быть назначен Алексей Торопов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM cообщил источник, близкий к городской власти. Официально эту информацию в мэрии пока не подтверждают.

Мэрия Ярославля

Алексей Торопов является известным в Ярославле предпринимателем и ресторатором. Его имя связывают с такими заведениями как «Кафе № 1» и рестораном «Самолет». В работе органов власти и в общественно-политической сфере Алексей Торопов ранее не участвовал.

Алексей Торопов является сыном генерал-майора МВД в отставке Анатолия Торопова, который возглавлял региональное Управление Внутренних Дел с 1983 по 1996 годы, и Галины Тороповой, долгие годы работавшей в аппарате Ярославской областной думы. Кстати, и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов работал в органах УМВД как раз при Анатолии Торопове.

Кресло заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города стало вакантным после ухода Игоря Блохина. Еще до официального увольнения Блохина из мэрии обязанности данного вице-мэра исполнял бывший заместитель губернатора Ярославской области Дмитрий Секретарев.

«Такое решение стало для меня неожиданным. Алексей Торопов — неплохой бизнесмен, хороший ресторатор, но знаком ли он с муниципальным сектором экономики? Этого я сказать не могу. Он никогда не был депутатом, я не видел его около власти. Он всегда был в частном секторе экономики и занимался своим делом. Я как человек, любящий город, могу только пожелать удачи ему на этом трудном поприще», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Игорь Блохин.