Москва, 17 ноября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Пиратство не главная проблема кинематографа, она волнует только продюсеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по культуры, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Асса». Реж. Сергей Соловьёв. 1987. СССР Станислав Говорухин

«Я вам скажу так: это не главная проблема кинематографа. Я бы, например, был счастлив, если бы мои фильмы воровали пираты. Лишь бы смотрели», — сказал Говорухин. «Эта проблема волнует только продюсеров, причем не всех фильмов — только тех, на которые истрачены десятки миллионов долларов», — сказал он в ходе заседания комитета.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») сообщил о том, что в ближайшее время в Госдуме может пройти «круглый стол», где будет обсуждаться защита национального фильма.