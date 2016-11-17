Минск, 17 ноября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Александр Лукашенко призвал Белоруссию и Россию совместно обеспечить насыщение потребительского рынка продукцией собственного производства, приведя пример СССР, разрушение которого стало возможным из-за нехватки стирального порошка, заявил Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

Lebacno Стиральный порошок

Президент Белоруссии призвал заниматься житейскими вопросами, и исправить ошибки Советского Союза в вопросе обеспечения населения потребительскими товарами.

В качестве примера белорусский президент привел нехватку в СССР стирального порошка отечественного производства и дефицит некоторых продуктов питания. По мнению Лукашенко, все эти недостатки еще тогда могли быть легко устранены.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил России совместно развивать производство различных товаров, «чтобы мы окончательно не угробили производство одежды, обуви». В качестве одной из возможных мер для этого, белорусский президент предложил перекрытие потока китайского импорта, идущего через Киргизию.