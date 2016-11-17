Симферополь, 17 ноября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Только 12% медучреждений Крыма прошли лицензирование, остальным не хватает средств на доведение помещений и оборудования до необходимых стандартов. В связи с этим правительство РФ продлило срок лицензирования медучреждений Крыма до октября 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.

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«Из более чем 1 тысячи 400 медицинских учреждений, подавших уведомления об осуществлении деятельности в сфере оказания медицинских услуг, среди государственных учреждений, подведомственных Минздраву Крыма, лицензии получили порядка 20 медицинских организаций, а учреждения частной формы собственности — около 150», — сообщил Климов.

В феврале 2016 года Минздрав Крыма просил дать отсрочку на год для получения медучреждениями полуострова лицензий — к тому моменту лицензирование прошли 45 медучреждений. Теперь же правительство РФ продлило сроки лицензирования ещё на год — до 1 октября 2017 года.

По словам руководителя Росздравнадзора Крыма, государственные медучреждения не могут пройти лицензирование из-за недостатка финансирования. «Это связано с затратами на приведение помещений в соответствие санитарным нормам, проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием, то есть требуются колоссальные средства», — пояснил Василий Климов.

Напомним, 16 ноября министр здравоохранения республики Александр Голенко заявил, что на приведение всех медучреждений Крыма к современным стандартам оказания медицинских услуг необходимо 10 лет и дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд рублей в год.

«Нам необходимо 17,5 млрд рублей, чтобы привести наши медицинские организации в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Мы в этом году уже пошли этим путем и создали ведомственную целевую программу — это 1,7 млрд, и 170 проектов уже реализуются», — сказал Голенко на заседании Госсовета Крыма.

По словам министра, деньги направили в регионы Крыма на проведение ремонтов в медучреждениях.

При этом, глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов отмечает, что бюджетные медучреждения Крыма, которые не пройдут лицензирование в срок (до 1 октября 2017 года), не смогут предоставлять услуги, а значит ‑ и получать финансирование из бюджета и фонда ОМС.

«Что будет с бюджетными медицинскими учреждениями, если они не получат лицензию, этот вопрос не относится к компетенции Росздравнадзора, это вопрос к правительству РФ и Минздраву. Но министерство здравоохранения Крыма разработало график, согласно которому медицинские организации должны осуществлять лицензирование», — сообщил Климов.

По данным Росздравнадзора, самая тяжелая ситуация с лицензированием медучреждений в Севастополе, где до сих пор не получило лицензию ни одно государственное медучреждение, да и среди частников процент обладателей лицензий не велик. Также Василий Климов отмечает, что у учреждений частных форм собственности каких-либо препятствий в получении лицензий нет и зачем они затягивают процесс — не понятно.