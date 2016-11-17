Минск, 17 ноября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Минске сегодня, 17 ноября, прошли консультации между министерствами иностранных дел Белоруссии и Киргизии по международно-правовым вопросам с подписанием итогового протокола. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.

Фото: МИД Белоруссии

«В рамках консультаций стороны провели работу по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Белоруссией и Киргизией, а также обменялись информацией о практике их реализации и ходе работ над проектами новых международно-правовых документов», — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, были рассмотрены «иные международно-правовые вопросы, в том числе связанные с сотрудничеством в рамках международных организаций». Белорусскую делегацию возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица, киргизскую — директор международно-правового департамента МИД Эрик Бейшембиев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с апреля 2010 года экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев с одной из жён и детьми проживает в Белоруссии под личной опекой своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Официальный Бишкек неоднократно обращался к властям Белоруссии, настаивая на выдаче Бакиева, но неизменно получал отказ. По мнению Генпрокуратуры Белоруссии, обвинения официального Бишкека, предъявляемые Бакиеву, необоснованны. МВД Белоруссии и другие официальные органы отказались от комментариев о приобретении Бакиевым гражданства Белоруссии, недвижимости и тайном награждении его белорусским орденом за непонятные заслуги. Отказы в выдаче Курманбека Бакиева, его брата Жаныша, сыновей Марата и Максима, которые проходят по уголовному делу о трагических событиях апреля 2010 года, стали поводом для отзыва посла Киргизии из Белоруссии и осложнений в отношениях с отдельными странами Евросоюза, где представители «клана Бакиева» нашли убежище и приложение своих капиталов.

В 2015 году Киргизия вернула посла в Белоруссию. В 2016 году появились публикации о бизнесе Курманбека Бакиева в Белоруссии и трудоустройстве его жены. Белоруссия и Россия состоят в Евразийском союзе и других интеграционных объединениях.

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