Челябинск, 17 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Челябинской области депутаты возмущены непомерными тратами ПФР на фоне всеобщей ухудшающейся социально-экономической обстановки в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители регионального и федерального корпуса депутатов.

ИА REGNUM Здание Пенсионного фонда России по Челябинской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПФР намерен израсходовать только на информационное сопровождение своей деятельности 185 млн рублей. Кроме того, помимо медийных трат, бюджетные деньги активно «уходят» на ремонты зданий, охрану, комфортное обустройство рабочих мест с помощью сплит-систем кондиционирования воздуха и прочее.

Корреспондент ИА REGNUM выяснил, что ПФР по Челябинской области в еще не завершившемся 2016 году на охрану зданий, принадлежащих Пенсионному фонду на правах собственности или оперативного управления, провел конкурсы с общей заявленной суммой свыше 37 млн рублей. На капитальный ремонт была заявлена сумма свыше 22 млн рублей.

Общественники задаются вопросом: «наверняка как-то можно обосновать траты на ремонт зданий и сооружений, но как это сделать в отношении нового, построенного в 2014 году, роскошного здания ПФР в центре Челябинска?». Отметим, на ремонт этого здания в 2016 году было заявлено свыше 7 млн рублей. Такая же картина складывается в отношении достаточно новых зданий ПФР, расположенных в малых городах Челябинской области. Например в Снежинске, в котором за 2016 год было инициированы три конкурса с суммой свыше 4 млн рублей, в Сатке на сумму около 3 млн рублей, в Троицке на сумму свыше 2,5 млн рублей.

Особые чувства вызывает ситуация с тратами ПФР на сплит-системы по кондиционированию воздуха, тогда как в плачевном состоянии находятся дома престарелых, в которых живут старики и инвалиды.

Траты Пенсионным фондом в Челябинской области на содержание аппарата и затраты на капремонты зданий и помещений корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать челябинских депутатов.

«Скромнее нужно жить. У пенсионеров, можно сказать, что нищенские пенсии, а мы с вами наблюдаем, что Пенсионный фонд живет, мягко говоря, «неплохо», — сказал депутат Госдумы VII созыва от челябинского регионального отделения партии ЛДПР Виталий Пашин.

В отношении медийных затрат ПФР на 2017 год, депутат выразил недоумение, и вспомнил свои поездки по регионам и те здания в малых городах, которые на фоне общего регресса выглядят праздно и респектабельно.

«Нельзя жиреть на бедности, — заявил Виталий Пашин, — тогда у меня вопрос — каковы затраты Пенсионного фонда по Челябинской области? Я знаю здание в Челябинске, оно впечатляет. Да чего и говорить, когда проедешь в малые города, моногорода, например, Кыштым, Сатку и другие, там тоже Пенсионный фонд располагается в этаких «нескромных» помещениях».

В итоге депутат Виталий Пашин решил, что сделает депутатский запрос на тему — сколько тратится средств на содержание зданий и прочие траты челябинского ПФР.

Депутат законодательного собрания Ольга Мухометьярова высказалась осторожно в отношении медийных трат, объяснив это тем, что цены на распространение информации нынче высокие, а объяснять пенсионерам их права и возможности, при общей пассивности населения, необходимо. Но с величием и с тратами на содержание новеньких зданий, в период, когда граждане, а особенно пенсионеры страдают, депутат категорически не согласна.

«Я в непосредственной связи нахожусь с нашими налогоплательщиками и с моими избирателями. И когда у них возникают проблемы, я их близко воспринимаю. И задаюсь ровно теми же вопросами: почему сегодня на аппараты, здания на сооружения мы тратим колоссальные деньги, в тот момент, когда у нас население беднеет, и мы не имеем возможности сегодня нормально индексировать пенсии», — вопрошает депутат ЗСО Челябинской области член регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова.

В отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области в ответ на запрос ИА REGNUM о тратах на строительство здания по улице Свободы, 95, сообщили, что оно было введено в эксплуатацию в 2014 году и ремонта на ближайшее время не запланировано. При этом вопрос о сумме расходов на строительство остался без ответа.

«Необходимость строительства, приобретения или капремонта проходит обсуждение на общественных слушаниях в обязательном порядке. Только при положительном решении по результатам общественных слушаний закупка объявляется. Все условия госконтрактов являются открытой публичной информацией. Все данные контракты неоднократно проверяются контрольными органами, такими как Счетная палата, Росфиннадзор и другими», — по-чиновному ответили на официальный запрос в отделении ПФР.

Между тем на портале госзакупок размещена заявка на капитальный ремонт именно здания по улице Свободы, 95. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 827 тыс. 845 рублей.

В ответе также сообщалось, что расчет необходимых площадей для исполнения функций органом ПФР строго нормирован специальным актом Минстроя России: «На каждого работника ОПФР по Челябинской области приходится площадь, которая не превышает установленную норму, предусмотренную Сводом Правил СП 242.1 325 800.2015 «Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования».

Добавим, около одной трети населения Южного Урала являются пенсионерами. По данным ПФР по Челябинской области, среднюю пенсию в размере 13 тыс 100 рублей около 930 тыс человек. Минимальную пенсию в 8 тыс. 311 рублей получают около 86 тыс. человек