Томск, 17 ноября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Томске вышел в свет «Словарь синонимов сибирского говора», не имеющий аналогов в России и за рубежом. Он подготовлен профессором кафедры русского языка Томского государственного университета Ольгой Блиновой и аспирантами Марией Гавар и Марией Толстовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Издание продолжает многотомную серию «вершининских словарей». Это уникальный проект по изучению одного из русских старожильческих говоров Среднего Приобья — говора села Вершинино Томского района Томской области и примыкающих к нему сел Батурино и Ярское. Его уже более полувека ведут томские диалектологи под руководством Ольги Блиновой. За это время преподаватели и студенты кафедры русского языка провели несколько десятков экспедиций в Вершинино, Ярское и Батурино. Всего было составлено более 20 словарных томов, отражающих речь местных старожилов, собрана богатейшая картотека слов и фразеологизмов потомков первопоселенцев.

«Синонимический — самый сложный тип словаря в силу специфики строения и семантики самого слова, его зыбкости, подвижности, недостаточной определенности, — говорит один из авторов Мария Толстова. — Еще более сложным является такой словарь на диалектном материале. И не случайно в России отсутствуют опубликованные диалектные словари синонимов».

Диалектные словари в целом представляют собой богатейший материал для исследований, ими активно пользуются историки, географы, языковеды, писатели. Среди тех, кто в своем творчестве опирался на словари диалектологов ТГУ, — Виктор Астафьев и Валентин Распутин.

В 1997 году за исследования старожильческих говоров и создание словарей научный коллектив профессора Ольги Блиновой был удостоен Государственной премии.