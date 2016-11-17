Москва, 17 ноября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Вопрос о введении прогрессивного налогообложения может быть рассмотрен после 2018 года, когда стабилизируется экономическая ситуация. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

Pixabay.com Прогрессивный налог

«Олигархи не обращаются к нам с тем, чтобы сохранить плоскую шкалу — мы сами сейчас считаем, что в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда предприятия в сложном финансовом положении, изменение порядка налогообложения НДФЛ будет стимулировать к уходу в тень заработных плат», — сказал он. «Этого мы больше всего боимся», — добавил министр.

«Вопрос может быть рассмотреть где-то после 2018 года, когда стабилизируется экономическая ситуация» отметил он, подчеркнув, что для этого необходимо, чтобы и федеральный бюджет, и бюджеты регионов пришли «в состояние устойчивости, когда эти возможные уходы в тень будут минимизированы», — сказал Силуанов.

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