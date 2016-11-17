Ярославль, 17 ноября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Ярославская больница скорой помощи им. Соловьева задолжала 30 млн рублей поставщикам оборудования, медикаментов и обслуживающим оборудование фирмам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Александр Дегтярев.

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По словам главврача, долг возник по причине недофинансирования со стороны ярославского областного бюджета.

«Область в 2016 году впервые задолжала нам около 30 млн рублей и на лечение больных, и на ремонты, и на обслуживание нашего дорогого оборудования, на эндопротезы, шовные материалы, средства для наркоза. Некоторые долги тянутся уже год. Это просроченная кредиторская задолженность. Пока поставщики на честном слове нам дают необходимое, но кредит доверия не вечен. Федералы выплатили все, ОМС тоже, проблемы только с областью. А это все было заложено в бюджет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Дегтярев.

При этом ожидания на 2017 год еще менее радужные. Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа развития здравоохранения в проекте регионального бюджета 2017 года уменьшена по сравнению с текущим годом на 896 млн рублей. Пока еще в клинике точно не знают, какие именно расходы будут сокращаться, однако главврач предполагает, что сокращение финансирования скажется на высокотехнологичной помощи.

«Это дорогостоящие виды помощи. Они требуют большого количества дорогих расходных материалов. Это, например, эндопротезы, это импортные фиксаторы дорогие и на конечности, и на позвоночник. Они служат долго — 15 лет и выше, качественные. А количество больных с суставами растет. Это не смертельные заболевания, но очень влияют на качество жизни» — корреспонденту ИА REGNUM Александр Дегтярев.

Александр Дегтярев пояснил, что основное финансирование больницы идет от фонда ОМС, а региональный бюджет дает около четверти из 870 млн рублей бюджета клиники в год.

По данным источника ИА REGNUM в Ярославской областной думе, кредиторская задолженность м едучреждений Ярославской области составляет около 700−800 млн рублей, причем большая часть долгов тянется с 2015 года. Ситуация с больницей имени Соловьева характерна и для других медицинских учреждений, средний долг больницы перед поставщиками и подрядчиками составляет порядка 10 млн рублей. Врачи опасаются, что часть этой задолженности перейдет и на 2017 год и выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.