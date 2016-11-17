Калуга, 17 ноября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в Арт-парке «Никола-Ленивец» занял 2 место в номинации «Инновационный событийный проект» в рамках V Всероссийской открытой выставки-ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На выставке событийного туризма в Ханты-Мансийске

Также калужский фестиваль клубов исторической реконструкции «Воиново поле» был отмечен специальным призом в номинации «Исторические реконструкции».

На конкурс было подано около 350 заявок из 52 субъектов Российской Федерации, в очный тур прошли 224 проекта, 5 из которых калужские. Это фестиваль анимационных фильмов «Бессонница», фестиваль клубов исторической реконструкции «Воиново поле», международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в Арт-парке «Никола-Ленивец» и всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России».

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации и правительство Ханты-Мансийского автономного округа.