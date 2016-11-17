В Петербурге доску Колчаку «послали» к Маннергейму
Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Противники установки мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге считают, что ее место в музее рядом с памятной табличкой финскому маршалу Карлу Маннергейму, а не на улицах города. Как сообщает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил представитель истцов Олег Барсуков на заседании Смольнинского районного суда.
Сегодня суд начал рассмотрение пяти гражданских исков к правительству Санкт-Петербурга от лиц, которые требуют убрать доску Колчаку с фасада дома 3 по Большой Зелениной улице, так как считают его военным преступником времен Гражданской войны. Суд удовлетворил ходатайство истцов об истребовании документов, по которым Колчак был признан преступником, а также об отказе в его реабилитации по постановлению Забайкальского окружного военного суда и о результатах рассмотрения апелляций в Верховном суде РФ. «Если вы хотите гордиться Колчаком как своим предком, то сначала обоснуйте это», — обратился Барсуков на суде к инициаторам появления доски.
Напомним, несколько общественных объединений выступили против появления доски адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге. Ее планировалось торжественно открыть 16 ноября в день рождения адмирала (1874−1920), но в последний момент от церемонии отказались. По мнению противников доски, преступления Колчака не имеют срока давности, а появление подобной памятной таблички они считают досудебной реабилитацией адмирала, которую самовольно совершил Смольный своим постановлением.
Между тем, ответчики, представляющие правительство Санкт-Петербурга, настаивают, что постановление правительства города об установки таблички полностью соответствует требованиям законодательства. «То, что это является реабилитацией Колчака — это позиция истцов, не более. Такой формы реабилитации, как установка мемориальной доски, в законодательстве не существует», — подчеркнула представитель ответчиков. Она добавила, что ранее в разных городах России, в том числе в Иркутске, Курске, Москве и Владивостоке, память адмирала уже была увековечена различными способами, от мемориальных досок и памятников до создания музея его имени. «Поэтому мы не очень понимаем, в связи с чем именно постановление правительства Санкт-Петербурга вызвало такой общественный резонанс», — добавила она. Следующее заседание суда состоится в декабре.