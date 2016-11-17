Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Противники установки мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге считают, что ее место в музее рядом с памятной табличкой финскому маршалу Карлу Маннергейму, а не на улицах города. Как сообщает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил представитель истцов Олег Барсуков на заседании Смольнинского районного суда.

Колчаковские расстрелы

Сегодня суд начал рассмотрение пяти гражданских исков к правительству Санкт-Петербурга от лиц, которые требуют убрать доску Колчаку с фасада дома 3 по Большой Зелениной улице, так как считают его военным преступником времен Гражданской войны. Суд удовлетворил ходатайство истцов об истребовании документов, по которым Колчак был признан преступником, а также об отказе в его реабилитации по постановлению Забайкальского окружного военного суда и о результатах рассмотрения апелляций в Верховном суде РФ. «Если вы хотите гордиться Колчаком как своим предком, то сначала обоснуйте это», — обратился Барсуков на суде к инициаторам появления доски.

Напомним, несколько общественных объединений выступили против появления доски адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге. Ее планировалось торжественно открыть 16 ноября в день рождения адмирала (1874−1920), но в последний момент от церемонии отказались. По мнению противников доски, преступления Колчака не имеют срока давности, а появление подобной памятной таблички они считают досудебной реабилитацией адмирала, которую самовольно совершил Смольный своим постановлением.

Между тем, ответчики, представляющие правительство Санкт-Петербурга, настаивают, что постановление правительства города об установки таблички полностью соответствует требованиям законодательства. «То, что это является реабилитацией Колчака — это позиция истцов, не более. Такой формы реабилитации, как установка мемориальной доски, в законодательстве не существует», — подчеркнула представитель ответчиков. Она добавила, что ранее в разных городах России, в том числе в Иркутске, Курске, Москве и Владивостоке, память адмирала уже была увековечена различными способами, от мемориальных досок и памятников до создания музея его имени. «Поэтому мы не очень понимаем, в связи с чем именно постановление правительства Санкт-Петербурга вызвало такой общественный резонанс», — добавила она. Следующее заседание суда состоится в декабре.