Париж, 17 ноября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) рискует развалиться на части, если Франция и Германия не будут лучше работать для стимулирования роста и занятости, а также не будут прислушиваться к народам, заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс, сообщает 17 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По его словам, ЕС десятилетия держался на таких странах, как Германия и Франция, поэтому именно перед ними лежит серьёзная ответственность за судьбу союза. Для этого нужно переориентировать ЕС на преодоление миграционного кризиса, решить проблему терроризма, подготовиться к скорому выходу Британии из ЕС, а также упрочить солидарность между членами союза.

Великобритания желает покинуть ЕС таким способом, чтобы сохранить все выгоды, но при этом закрыть страну от мигрантов. «Если мы позволим им это сделать, то это будет первым шагом к развалу содружества, так как другие страны встанут в очередь на выход», — подчеркнул Вальс.

Брексит, а также избрание президентом США Дональда Трампа — это яркий пример того, считает премьер-министр, что элита оторвалась от народа, который поэтому предпочел «популистов и демагогов».

Опросы общественного мнения показывают, что на президентских выборах 2017 года лидер Национального фронта Марин Ле Пен победит в первом туре. Это связано с настроениями в народе: в стране огромное количество евроскептиков, а также настроенных негативно к миграционной политике правительства граждан.

Вальс считает, что победа Трампа в США повысила шанс на победу и Марин Ле Пен: «мир изменился после 8 ноября, поэтому это вполне возможно».