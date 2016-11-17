Ереван, 17 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Наша экономика очень маленькая и мы тысячью нитями связаны с российской экономикой, заявил в интервью Sputnik Армения президент Армении Серж Саргсян.

Armeniasputnik.am

Большая часть разговора была посвящена армяно-российским отношениям: от военного сотрудничества, до экономического, в рамках ЕАЭС.

Комментируя решение президента России о создании совместной группировки войск, президент Армении отметил, что это не новость, а продолжение уже давно существующих союзнических отношений. Саргсян напомнил, что группировка совместных сил была создана еще в начале 1990-х годов и у неё есть командование, есть силы и средства.

«Экономические отношения у нас были всегда, но мы не всегда были союзниками, не было общего экономического пространства. Общая группировка у нас была, был командующий этой группировкой. Но это положительный процесс, потому что у нас периодически наполняется содержанием и военно-техническое сотрудничество, военно-политическое. То есть это хорошая новость, и мы будем работать до тех пор, пока это совместная группировка не станет такой, как мы хотим», — подчеркнул глава армянского государства.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать создания новой военной базы, кроме Гюмри, Саргсян отметил, что в этом нет необходимости, потому что военная база имеет все возможности вобрать в себя все те элементы, которые могут быть востребованы. Одной базы, по мнению президента, в маленькой Армении, достаточно, нужно просто придать этой базе военную мощь.

Говоря о роли России в остановке военных действий в апреле в зоне карабахского конфликта, глава Армении сказал, что Россия сыграла ключевую роль в прекращении боевых действий. В этой связи Саргсян отметил, что в армянском обществе неоднозначно была воспринята сбалансированная позиция России. «Во всяком случае на уровне средств массовой информации, на уровне МИД. Здесь можно понять армянское общество, потому что в Армении подавляющее большинство населения было убеждено, что при возникновении опасности Россия всегда будет с Арменией. Но, как говорится, мечтать не вредно, определенная часть общества поняла, что Россия вынуждена соблюдать баланс, потому что несоблюдение этого баланса могло бы привести к более масштабным действиям. То, что сделала Россия, может быть, было единственным в той ситуации, которая создалась в апреле», — заявил президент Армении.

По его мнению, Россия играет ключевую роль в регионе, в том числе в поддержании мира и стабильности.

Комментируя ситуацию в сирийском городе Алеппо, Саргсян сказал, что Армения полностью одобряет оказание помощи России сирийскому правительству, по просьбе последнего. «Тут не может быть никаких вопросов. Это законное право сирийского государства просить помощи, и законное право России оказать эту помощь. Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы быстрее решался этот вопрос, хотя, как я вижу, быстрого решения едва ли можно будет достичь», — подчеркнул Серж Саргсян. В этой связи он отметил о праве народа Сирии в принятии решения по ситуации в стране.

Говоря о Евразийском экономическом союзе президент Армении выразил уверенность в том, что Армения поступила правильно вступив в союз, что страна этим приобрела, ничего не потеряла. В этой связи Саргсян с сожалением напомнил, что для Армении вступление в Евразийский экономический союз совпало с ухудшением экономической ситуации основного локомотива этого Союза — Российской Федерации — вследствие санкций, которые были введены.

«И, естественно, наша экономика очень маленькая и мы тысячью нитями связаны с российской экономикой. Поэтому эти, так будем говорить, внешние отрицательные воздействия, конечно, немножко ухудшили наши показатели. Но я убежден, что мы поступили правильно, что мы этим приобрели, ничего не потеряли. И я думаю, что через год-два граждане стран-членов Евразийского экономического союза (в первую очередь граждане государств, которые имеют маленькую экономику) это, конечно, почувствуют. Я могу привести несколько примеров. Вот смотрите. У нас трехмиллионный рынок. Это очень маленький рынок», — сказал Серж Саргсян.

Он напомнил основной тезис армянских властей при вступлении в ЕАЭС, согласно которому став членом Евразийского экономического союза, Армения стала частью рынка в 170 миллионов. «И если мы в конце-то концов добьемся тех целей, которые заложены в основе этого Союза, а это свободное передвижение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, то мы, конечно, выиграем очень многое. Мы и в прошлом году, и в этом году значительно увеличили экспорт. В этом году почти на 50 процентов мы увеличили экспорт. В том числе большинство, конечно, в Евразийский экономический союз. Для нас это очень и очень важно. Очень много положительного можно говорить. Здесь вопрос в том, что, как и в любом деле, люди ожидают быстрого эффекта. Вот сегодня вступили — а завтра мы должны жить в два-три раза лучше. Но мы понимаем, что так не бывает. Гораздо лучше медленный твердый рост. Поэтому у Евразийского экономического союза большое будущее. Во всяком случае, для нас», — подчеркнул глава Армении.

Комментируя новость о том, что россияне скоро смогут ездить в Армению по внутренним паспортам, Серж Саргсян отметил, что это один из методов, одна из форм для того, чтобы в Армении сохранялся, распространялся русский язык. В этой связи Саргсян отметил, что у Армении вообще не существует проблемных вопросов с Россией, но иногда бывают вопросы, нерешенность которых просто вызывает недопонимание.

«Один из вопросов — вот этот. Я уже несколько лет и с Владимиром Владимировичем Путиным, и с Сергеем Викторовичем Лавровым говорю на эту тему. Они говорят: «90 процентов населения России не имеют возможности по своим обычным паспортам приезжать в Армению. Ну как это так? Мы не проходим таможенный контроль, но проходим паспортный контроль», — сказал Саргсян.