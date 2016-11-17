Липецк, 17 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Липецкой области качество продуктов питания на торговых прилавках за девять месяцев 2016 года улучшилось. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на данные управления потребительского рынка.

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В областном Центре гигиены и эпидемиологии в и Тульской межобластной ветеринарной лаборатории было исследовано 48 образцов пищевой продукции, часть из которых проверялась повторно.

По результатам лабораторных анализов, доля не соответствующих требованиям качества и безопасности продуктов составила 8,3% — это на 2,3% меньше, чем было в аналогичный период 2015 года.

Снижение доли некачественной продукции в региональных торговых сетях, считают в администрации, стало следствием постоянного информирования производителей и руководителей магазинов о необходимости проверять качество предлагаемого товара. Некачественная продукция, согласно требованиям федерального законодательства, снимается с реализации. В ходе рейдов по проверке качества и безопасности продуктов в январе-сентябре 2016 года специалисты управления сняли с прилавков более 100 кг.

«Добросовестные производители, которые дорожат своей репутацией, не допустят выпуска некачественной продукции. И таких предпринимателей у нас большинство, потребителям это хорошо известно», — считает глава региона Олег Королев.