Вильнюс, 17 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Каунасская окружная прокуратура завершила досудебное расследования и передала в суд уголовное дело, в котором 42-летняя жительница Каунаса обвиняется в намерении убить двух своих малолетних детей, в нанесении незначительного вреда их здоровью и распространении психотропных веществ среди несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 ноября, в Генеральной прокуратуре Литвы.

Ян Стен. Вино

По материалам дела, в ноябре 2015 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения хотела убить двух своих детей. Она в двух стаканах воды растворила не менее 20 рецептных таблеток, в состав которых входит психотропное вещество — алпрозалапам. Подготовленный раствор она велела выпить своим маленьким детям, таким образом, вызывая реальную угрозу для их жизни.

Это происшествие закончилось без серьезных последствий только благодаря счастливой случайности, когда к женщине домой пришел знакомый и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оказали детям первую помощь, им была диагностирована передозировка медикаментами. Во время расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза обвиняемой, во время которой было констатировано, что обвиняемая, как во время свершения преступного деяния, так и сейчас, может осознавать последствия своих действий и управлять ими.

Маленькие дети сейчас живут отдельно от биологической матери. Женщине назначены меры пресечения — обязательство жить отдельно от пострадавших, подписка о невыезде и изъятие документов. Во время досудебного расследования обвиняемая отказалась давать показания.