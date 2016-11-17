Ставрополь, 17 ноября, 2016, 16:43 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В Ставропольском крае бывший эксперт регионального управления Федеральной антимонопольной службы подозревается во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие располагает данными, что главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пересечения недобросовестной конкуренции проводил проверку Центра клинической фармакологии и фармакотерапии.

Когда он вызвал к себе директора центра для составления материала об административном правонарушении, директор предложил ему взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, чтобы специалист оставил центр в покое и не реагировал на нарушения.

Специалист согласился и взял деньги. После этого он был задержан правоохранительными органами. Ему уже предъявлено обвинение и дело направлено в суд.