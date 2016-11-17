Москва, 17 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. «Влияние» России на выборы в США не имеет под собой фактуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я никак не могу понять, как Россия повлияла на выборы в США? Многие об этом говорят, но никто не может привести фактов или цитат, или привести аргументацию. Если суммировать, то это ничтожные высказывания, за которыми нет никакой фактуры», — сказала Захарова.

По её словам, выбор американского народа на выборах президента дал ответ на постоянную антироссийскую пропаганду в Штатах: «Русофобия — не в тренде. Об этом заявили своими голосами избиратели. Мне кажется, людей настолько довели до состояния аллергии от русофобии, что они начали действовать от противного».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.