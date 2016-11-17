Нижний Новгород, 17 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 4,3%, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве со ссылкой на данные региональной службы занятости.

Бен Шан. Безработные. 1938

На 1 ноября 2016 года уровень регистрируемой безработицы в области составил 0,51% от численности экономически активного населения. Зарегистрированы в качестве безработных около 9 тыс. человек.

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%, численность безработных — 3,4 тыс. человек.

С начала года в государственную службу занятости в поисках работы обратились 7,2 тыс. человек. При содействии службы занятости трудоустроены 5,4 тыс. человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 27,9 тыс. вакансий, из них 69% — по рабочим профессиям.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Нижегородской области оставялет 0,43 человека на одну вакансию.