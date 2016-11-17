Астана, 17 ноября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Казахстане не намерены отказываться от использования угля в качестве топлива для производства электрической и тепловой энергии. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил директор департамента развития угольной промышленности Министерства энергетики республики Владимир Клякин, выступая на заседании круглого стола «Перспективы развития угольной промышленности».

Александр Дейнека. Шахта. 1924

Круглый стол был проведен в преддверии VII Съезда горно-металлургической промышленности «Работа ГМК в условиях новых реалий», который начнется в Астане 18 ноября. Организатором Съезда выступили Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство энергетики, а также профсоюзные организации работников горнодобывающей, металлургической промышленности и смежных производств.

Как ранее сообщал исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец, в этом году в повестку съезда включены такие вопросы, как обсуждение проекта Кодекса Казахстана «О недрах и недропользовании», совершенствование системы налогообложения, снижение административной нагрузки, развитие социального партнерства, повышение экспортного потенциала, улучшение природоохранного законодательства, инвестиционные перспективы модернизации в сфере ГМК и вопросы транспортного обеспечения угольной отрасли.

«На балансе нашей страны имеется 33 миллиарда тонн запасов угля. Мы в последние годы добываем 100−105 миллионов тонн угля в год. Несложно подсчитать, что более чем на 300 лет нам нашего угля достаточно. Сегодня 74% электроэнергии вырабатывается на угле и, естественно, какие бы жесткие условия ни ставились на международном уровне, государство, имея такие запасы и потенциал, никогда не откажется от угольной генерации», — сообщил Калякин в своем выступлении.

При этом он подчеркнул, что использование угля в качестве топлива для производства энергии потребует от Казахстана определенных усилий для снижения выбросов, получаемых при угольной генерации.

Между тем, еще в 2009 году Владимир Калякин, говоря о запасах угля в Казахстане называл несколько иные цифры.

«Казахстан входит в десятку мировых стран — лидеров по углепромышленным показателям, уступая лишь Китаю, США, России, Австралии, Индии, ЮАР, Германии и Украине: общие геологические запасы отечественных углей оцениваются в 150 миллиардов тонн, разведанные объемы твердого топлива превышают 34 миллиарда тонн», — сообщал тогда Калякин.

Он также отмечал, что согласно Концепции развития угольной промышленности Казахстана до 2020 года, сумма инвестиций в добычу коксующихся углей подземным способом превысит 2 миллиарда долларов (124 млрд рублей). А инвестиции на развитие добычи открытым способом составят 1,8 миллиарда долларов (111,6 млрд руб.). Благодаря этим инвестициям, по данным Калякина, к 2020 году Казахстан должен будет добывать порядка 145,8 миллиона тонн угля в год.

Между тем, согласно официальным данным, распространенным 27 октября 2015 года Департаментом развития угольной промышленности Министерства энергетики Казахстана, в 2015 году в республике было добыто 102,2 миллиона тонн угля, что на 5,4 млн. тонн или 5,0% меньше, чем в 2014 году. Индекс физического объема за 2015 год составил всего 95%. При этом в 2016 году прогнозировалось очередное снижение объемов добычи угля — 101,5 млн. тонн.

Отметим также, что в 2015 году экспорт угля составил 29,2 млн тонн или 96,1% по сравнению с 2014 годом. На внутренний рынок было поставлено 67,5 млн тонн угля. Из общего объема угля, поставленного казахстанским потребителям, 74% или 51,0 млн тонн было отгружено энергопроизводящим предприятиям, что на 1,6 млн тонн меньше, чем за соответствующий период 2014 года. Как тогда поясняли в Министерстве энергетики, снижение объемов добычи угля было обусловлено несколькими факторами. Но в первую очередь — отказом российских электростанций от казахстанского (экибастузского) угля в пользу кузнецких углей, согласно программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Было также сообщено, что прогнозный объем потребления казахстанского угля российскими электростанциями до 2020 года составит примерно 19−20 млн. тонн в год. Только в 2016 году падение экспорта казахстанского угля в РФ составит 25% — 22 млн тонн вместо 29 млн тонн.

Отметим также, что по прогнозам казахстанской ассоциации KAZENERGY, сокращение экспорта угля в Россию повлечет за собой снижение объемов его добычи — на 20% к 2040 году. Кроме того прогнозируется и снижение угольной генерации.

«Доля использования угля в балансе потребления энергоресурсов Казахстана составляет порядка 66%. С учетом развития газовой генерации, а также атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, в Казахстане прогнозируется сокращение доли угля до 40% в 2040 году. Но это — лишь предположение», — заявил в апреле 2016 года генеральный директор KAZENERGY Болат Акчулаков.

Между тем, полностью отказаться от казахстанского угля намерена не только Россия, но и другой партнер республики по Евразийскому экономическому союзу — Киргизия. Как следует из выступления главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Дуйшенбека Зилалиева, уже в 2017 году республика намерена полностью перейти на собственный уголь.

«Дело в том, что отечественная ТЭЦ не приспособлена для работы на отечественном угле, но на следующий год — после модернизации — будем закупать только киргизский уголь, не из Казахстана», — заявил Зилалиев, выступая в конце октября на расширенном заседании комитета по бюджету Жогорку Кенеша (парламента — ИА REGNUM ).

Следует также отметить, что несмотря на противоречивые прогнозы, нежелание Казахстана отказываться от угольной генерации вполне понятно и объясняется не только громадными запасами твердого топлива в недрах республики. Согласно исследованиям американской корпорации General Electric, максимальная мировая стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, получаемого за счет сжигания угля, составляет 9 центов (5,54 руб). Между тем стоимость киловатт-часа, получаемого за счет газовой генерации равна 12 центам (7,44 руб). А электроэнергия, добываемая с помощью зеленой энергетики (солнце, ветер, биомассы и т. д.) и вовсе стоит от 19 до 32 центов (11,78−19,84 руб.) за один киловатт-час.

Впрочем, аналогичные заявления делают и казахстанские чиновники. «В парламенте постоянно ставится вопрос: почему мы не переводим с угля наши электрические станции на газ? Перевод на газ приведет к значительному росту стоимости производимой электроэнергии и тепла. Кроме того, тариф ценообразования на газ достаточно сложный, и она зависима от развития газотранспортной системы и компрессорных установок. Увеличение роста стоимости фиксируется в Казахстане не выше 15% к предыдущему году. Для Казахстана газификация аулов, поселков приведет к снижению объемов генерации на угольных электрических станциях, что не желательно, чтобы так происходило, в силу того, что альтернативы дешевой угольной генерации электрической энергии сегодня в Казахстане нет. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим угольным электростанциям особо усилить вопрос по экологическому аспекту данной генерации, создание мотивированных основ для применения экологически чистых технологий», — заявил 10 ноября вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев, выступая на энергетическом форуме на тему: «Электроэнергетика Казахстана — состояние и перспективы устойчивого развития».