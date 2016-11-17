Калуга, 17 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, в деревне Похвиснево Тарусского района Калужской области торжественно открыли памятник сельскому участковому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Участок». реж Александр Баранов. 2003. Россия Герои телесериала

Автор композиции известный калужский скульптор Светлана Фарниева, которая воплотила в жизнь давнюю мечту местных жителей — установить в деревне памятник участковому.

По информации Тарусского туристско-информационного центра, 13 лет назад в этой калужской деревне снимался полюбившийся российскому зрителю телесериал «Участок» — о буднях сельского участкового милиции. В сериале роль сотрудника милиции Кравцова талантливо сыграл известный актер Сергей Безруков. Деньги на памятник собирали всем миром. Огромную помощь оказали спонсоры и благотворители.

Скульптурная композиция представляет собой отлитую в бронзе фигуру сельского милиционера, который сидит на лавочке, а у его ног лежит любимая собака. Сергей Безруков дал свое согласие скульптору на использование образов милиционера Кравцова и его верного друга бладхаунда Цезаря, но на церемонии открытия композиции в деревне приехать не смог. Вместо него в торжествах принял участие режиссёр сериала «Участок» Александр Баранов.

Напомним, в настоящее время в подразделениях МВД России служат более 48 тысяч участковых уполномоченных полиции. Каждое четвертое преступление, совершённое в стране, раскрывается с помощью участковых полиции.