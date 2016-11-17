Брейтово, Ярославская область, 17 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Жители Ярославской области откликнулись на предложение правительства принять участие в разработке программы социально-экономического развития региона. Первым свои предложения озвучили жители Брейтово — на сайте «Наш Брейтовский район», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Тутариков Дом в Брейтово

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках программы социально-экономического развития региона правительством Ярославской области определены 10 «точек роста». Это повышение качества и доступности медицинских услуг, образования, развитие массового спорта, расселение ветхого и аварийного жилья, улучшение делового климата, развитие стратегических отраслей, малого и среднего бизнеса, дорожной сети, обеспечение доступности транспортных услуг для населения, а также повышение эффективности работы органов власти. Программа должна быть готова в феврале 2017 года.

«По поручению главы региона Дмитрия Миронова не позднее февраля 2017 года мы должны представить комплексную программу социально-экономического развития Ярославской области — стратегию, которой будем придерживаться в ближайшие годы», — отметил председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.

Разработку программы будет вести экспертное сообщество, при этом областное правительство ожидает, что свои предложения выскажут и сами ярославцы. Уже объявлен сбор мнений и заявок — их можно отправить экспертам по электронной почте по адресу «programma@yarregion.ru». Также пункты сбора предложений жителей Ярославской области в программу будут организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.

Первыми воспользовались предложением руководства области жители Брейтовского района. Они отмечают, что, безусловно, не могут давать предложения касательно всей Ярославской области, но как сделать жизнь брейтовчан лучше — вполне могут посоветовать. Первым пунктом программы сайт «Наш Брейтовский район» называет акцентированное сельское хозяйство — традиционный для этих мест вид деятельности.

По мнению авторов инициативы, району необходима поддержка местных сельхозпроизводителей и воссоздание собственного перерабатывающего производства — таковым когда-то был Брейтовский маслосырзавод. Также в рамках этого направления предлагается создание крестьянских кооперативов, работающих под госзаказ, гарантирующий сбыт продукции. Во вторую очередь сайт обращает внимание на 76-процентный износ коммунальной системы Брейтовского района и напоминает, что в таких условиях коммунальная катастрофа начала 2016 года может повториться в любой момент.

Кроме того, разруха вынуждает жителей покидать родные места. Чтобы сохранить их уверенность в завтрашнем дне, проблемы ЖКХ требуется решать системно, при этом необходимы гарантированное электричество (а такового нет в селе Захарино и деревне Михальково) и водоснабжение. При этом многие проблемы легче решать сообща, отмечают брейтовчане. И проекты по развитию гораздо эффективнее реализовывать на межмуниципальном уровне.

«Например, в сфере туризма — межмуниципальный проект «Рыбинское море» (Ярославская, Тверская, Вологодская области) уже начал подавать признаки жизни, есть интересные идеи создания «Золотого кольца Мологского края» по территории Брейтовского и Некоузского района.

Чем чаще Брейтовский муниципальный район и его соседи будут «выходить за рамки» (административных границ районов, представлений о местечковой самостоятельности), тем больше будет пользы для всей территории и его жителей», — отмечает сайт «Наш Брейтовский район».

По мнению авторов предложений, развивать сферу туризма по стандартным технологиям уже бесперспективно — грядет время «нетрадиционного туризма», утверждают брейтовчане. И здесь у Брейтовского района есть уникальные преимущества. Навскидку вспоминаются непостроенная железная дорога — уникальный для Центральной России объект, крайне интересный для любителей экстремального туризма, и «Золотое кольцо Мологского края» с неизведанными местами пока малоизученной Ситской битвы.

Таких возможностей у Брейтовского и соседних районов великое множество, подчеркивает портал. Впрочем, история Брейтовского района открывает широкие возможности не только для туризма, но и для патриотической работы. Прививать любовь к родной земле правильнее на примере того, что было здесь, рядом, уверены брейтовчане.

«Только на территории Брейтовского района более трех десятков уникальных исторических объектов, столько же выходцев из района, оставивших большой след в истории страны. Вот об этом чаще, проще и яснее нужно рассказывать молодым брейтовцам. Не загружая их сложными терминами «национальной идентичности», а показывая, чем занимались сицкари, знакомя с биографией одного из первых Героев Советского союза Леонида Орлова, уроженца здешних мест», — отмечается в предложениях Брейтовского района.

При этом уточняется, что значительная роль в этой работе отводится журналистам, которые будут рассказывать об истории района «искренне и от сердца».Также сайт акцентирует необходимость развития массового спорта и привлечения в район молодых профессионалов, создавая им достойные условия труда и жизни.

«В дальних районах надо заниматься обучением людей. Причем обучением тотальным — по всем направлениям… Инвестиции в образование на местах по всем специальностям и направлениям деятельности — одна из важнейших точек роста», — настаивают авторы.

Важной позицией называется и повышение транспортной доступности района. Удаленность от основных транспортных путей, отсутствие должного количества автозаправочных станций, проблемы с транспортировкой энергоресурсов и полное отсутствие газопровода — все это делает район непривлекательным для инвесторов.

«Дороги в заброшенные деревни, возможность быстро и недорого добраться до областного центра или хотя бы до Рыбинска, доступная энергия — это — не просто точка, это жирная точка роста», — констатирует сайт «Наш Брейтовский район».

Активным участником социально-экономической жизни территории и, тем самым, точкой роста может стать и Церковь. Социальное православие — это не только благотворительность и образовательные проекты. Это существование бок о бок с миром, поддержка людей не в храме, а в обыденной жизни.

«И здесь Брейтовский район является ярким и показательным исключением из правил. Благочинный Брейтовского округа отец Анатолий Денисов занимается всем, что может принести пользу жителям района. Заготавливает дрова для одиноких старушек, стучится в окна областной власти с просьбами газифицировать, наконец, единственный негазифицированный район в области, проводит самые красивые и полезные в области благотворительные фестивали «Белый цветок», водит экскурсии, открывает музеи, переиздает книжки о районе, подсказывает идеи местным колхозникам, привлекает инвесторов. Список можно продолжить. При этом, естественно, занимается своими прямыми обязанностями — сеет разумное, доброе, вечное, восстанавливает храмы, опекает воскресную школу и паломнический центр», — поясняют авторы сайта.

Ну и, конечно, если население района хочет жить лучше, оно должно более активно участвовать во всех социально-экономических процессах. А власть, в свою очередь, должна предоставлять людям такую возможность и чаще с ними советоваться, констатирует сайт «Наш Брейтовский район». Собственно, именно этим сейчас и руководствуется правительство Ярославской области, формируя программу развития региона не для власти и отчетных показателей, а для людей. Потому и объявлен сбор предложений от общественности. Анализировать эти предложения будут экспертные группы, созданные по каждому из 10 приоритетных направлений развития. Первая встреча руководителей групп с председателем правительства региона Дмитрием Степаненко состоялась 17 ноября.