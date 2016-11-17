Саранск, 17 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Мордовии пресечена деятельной «черных банкиров», которые вывели в теневой сектор экономики более 350 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в МВД РФ.

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По данным министерства, разработкой преступной группы занимались сотрудники полиции из Мордовии и Татарстана в сотрудничестве со специалистами Росфинмониторинга.

Установлено, что с сентября 2015 года 8 участников преступной группы осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов.

С каждой операции преступники получали комиссию в размере 4% от переводимой суммы. По предварительным данным, размер нелегального дохода участников группы превысил 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флэш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины для пересчета денег. Арестованы четыре автомобиля и расчетные счета подконтрольных организаций.

Следствие также располагает информацией о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры и травматическое оружие.