Махачкала, 17 ноября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В одном из частных домов села Новосаситли в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа. В результате инцидента полностью разрушен одноэтажный дом.

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Сообщение о взрыве поступило около 14:00 сегодня, 17 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате хлопка газовоздушной смеси никто не пострадал. Ситуацию на месте выясняет оперативная группа пожарно-спасательной части города Хасавюрт, сообщили в спасательном ведомстве.

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Напомним, с наступлением отопительного сезона сообщения об инцидентах, связанных с использованием бытового природного газа, приходят из различных уголков страны. Так, накануне, в Чечне отравились газом три человека, в том числе двое малолетних детей. В Ингушетии в больницу били доставлены шесть человек, четверо из которых дети.

В настоящее время устанавливаются причины, из-за которых едва не завершились трагедией эти два случая. Предварительно утечка газа могла произойти из-за неисправности газового оборудования или халатности жильцов.

В августе текущего года в Дагестане утечка газа из газового баллона стала причиной взрыва, от которого пострадали 28 человек, 11 из них позже скончались в больнице. Взрыв произошел в полуподвальном помещении банкетного зала «Лайли» в Махачкале.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первое полугодие 2016 года из-за газовых аварий в России погибли 168 человек.