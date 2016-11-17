Тамбов, 17 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. УФСБ России по Тамбовской области передало в СУ СК РФ по Тамбовской области материалы проверки, которая была проведена по факту выделения 118 млн рублей на строительство дорог в Знаменском районе региона. Это подтвердила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Елена Кярсна. Она отметила, что материалы еще не поступили в управление. Однако уже известно, что под уголовное дело может попасть глава Тамбова Юрий Рогачев, который в то время руководил Знаменским районом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Материалы касаются уголовного дела, которое было возбуждено в отношении руководителя ООО «Строй-Лайн». В 2015 году фирма выиграла конкурс на ремонт автодорог в деревне Борозда и деревне Михайловка Знаменского района. Из бюджета было выделено 118 млн рублей. По версии следствия, компания предоставила в администрацию района подложные документы, где была завышена стоимость работ. Кроме того, обязательства выполнены не были. В отношении главы фирмы ранее было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Однако на этом дело не закончилось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Табмовской области, под пристальное внимание попали и действия бывшего главы Знаменского района, а ныне главы администрации Тамбова Юрия Рогачева. В его действиях усматриваются признаки злоупотребления должными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела или отказе должно быть принято в трехдневный срок.

Напомним, Юрий Рогачев был выбран главой администрации Тамбова в ноябре 2015 года. При этом в своей предвыборной программе он сделал упор на ремонт городских дорог, создание комфортной экологической ситуации, инвестициях и развитии внутреннего туризма. В итоге 30 депутатов из 34 поддержали его. До этого он был главой Знаменского района. Причем эксперты отмечали, что Юрий Рогачев — ключевой кандидат, который является отличным хозяйственником. К слову, буквально 16 ноября 2016 года Юрий Рогачев рассказал о том, каких успехов достиг Тамбов в ремонте дорог за почти минувший год. Он также пообещал изменить город в лучшую сторону в ближайшие два года.