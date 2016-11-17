Москва, 17 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В 2019 году в России национальный календарь профилактических прививок может пополниться двумя новыми позициями за счет выпуска российских вакцин — от ротавирусной инфекции и ветряной оспы. Сейчас в национальном календаре — вакцины от 12 инфекций. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

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«Финансирование имеющегося нацкалендаря сохранится в 2017 году в полном объеме, — заверила министр. — Более того, мы рассматриваем на будущее шаги по расширению Национального календаря профилактических прививок. Полностью проработан вопрос в отношении двух вышеназванных направлений. В 2017 году, по всей видимости, эти проекты будут запущены».

Совместно с Минпромторгом России прорабатывается вопрос о том, чтобы дать российским фармкомпаниям время, необходимое для организации производства вакцин на их площадках. В результате препараты будут выпускать по цене, близкой к их себестоимости. Далее планируется с 2019 года расширить национальный календарь за счет двух дополнительных компонентов.

Министр добавила, что стоимость этого проекта на сегодняшний день составляет 16,7 млрд рублей.

Справка ИА REGNUM :

Ветрянка (ветряная оспа) — высокозаразное острое инфекционное заболевание, протекающее с характерной пузырьковой сыпью. Чаще болеют дети, посещающие детский сад или школу — места с большим скоплением людей. Ротавирусная инфекция — это «болезнь грязных рук». Ротавирусную инфекцию называют «кишечным гриппом».