Саратов, 17 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Саратовском регионе ожидаются опасные метеорологические явления, местами в Левобережье — аномально холодная погода, отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы 7 °C и более, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС области.

KleeKarl Холода

Аномальный холод придет в Александрово-Гайский, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Питерский, Пугачевский и Федоровский районы.

На территории Саратовской области 18 ноября 2016 года — переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая изморозь. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью −7…−12°, в пониженных местах до — 17°, днём −4…−9°.