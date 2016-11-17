Москва, 17 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. «Если бы геноцид армян был осужден, то возможности образования таких террористических государств, как исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в России), были бы сведены к минимуму», — заявил сегодня, 17 ноября, на международной конференции «Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы» в пресс-центре ИА REGNUM историк Рубен Заргарян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубен Заргарян

«Представьте на минуту, что Ирак и Сирия граничат не с Турцией, которая поддерживает Исламское государство, а с Арменией, как должно было быть, то никакого Исламского государства не существовало бы в помине», считает эксперт.

Он сообщил, что в Турции с 2010 года появились политологи, которые убеждены, что Азербайджан никогда не сможет захватить Нагорный Карабах. При этом также нет надежды на то, что Турция при Эрдогане сможет реформироваться, чтобы признать эту республику, в то время как затягивание признания Нагорного Карабаха мешает безопасности в этом районе и противоречит безопасности и интересам Турции.

«Турция упустила свой шанс проявить меру доверия к армянскому народу, признав первой Нагорно-Карабахскую республику, о чем писали турецкие эксперты-политологи», — отметил он, добавив, что«геноцид против армян, последующее расчленение Армении, когда 9\10 территории были оккупированы Турцией и Азербайджаном, стало величайшей геополитической катастрофой в истории человечества».

Напомним, в пресс-центре ИА REGNUM проходит Международная конференция, посвященная проблеме неоосманской политики Турции и ситуации в Сирии (Алеппо), Ираке (Мосул) и на востоке Турции в свете современной внешней политики Анкары.