Красногорск, 17 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Вопрос поддержки агропромышленного комплекса России, получившего толчок для развития на фоне санкций, введенных западными странами, и контрсанкций, примененных со стороны РФ, стал одним из основных практически в каждом регионе страны, открыв не только потенциал российских фермеров, но и явные проблемы в сфере сельского хозяйства страны. Несмотря на это 5 октября 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, принимавший участие в открытии 18-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень», заявил, что сельское хозяйство является единственным сектором экономики, демонстрирующим устойчивый рост. Проблема поддержки аграриев и развития АПК не обошла стороной и Московскую область. Об успехах региона и его проблемных точках в интервью ИА REGNUM рассказал министр инвестиций и инноваций — заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как Вы оцениваете достижения Московской области в агропромышленном комплексе за последний год?

Мы видим положительную динамику, в прошлом году сельское хозяйство Подмосковье показало феерические результаты, в текущем году — рост продолжается. Результат достигнут за счет внедрения комплексной программы развития сельского хозяйства в последние три года. В качестве приоритетов, исходя из скрупулезного анализа, были выбраны высокотехнологичные отрасли сельского хозяйства: молочное животноводство, закрытые грунты, грибоводство, аквакультура, оптово-распределительные центры и овощехранилища. Мы считаем, что на территории Подмосковья при ограниченных земельных ресурсах за счет выбранных технологий данные отрасли могут давать достаточно высокую маржинальность. Исходя из этого был выработан целый спектр мер поддержки, который направлен на создание наиболее благоприятных условий для прихода инвесторов, — возмещение капитальных затрат в размере 25%, выделение земельных участков без торгов, возмещение части процентных ставок по инвестиционным кредитам, грантовая поддержка.

Какие проекты можете выделить?

В этом году мы открываем крупнейшую молочную ферму «Боково», где свои средства вложит частный инвестор. В этом проекте использованы уникальные технологии и проведена колоссальная селекционная работа. Скот был завезен зарубежный. Но для нас это важно — мы ставим для себя высокие планки по селекционной работе и высокой производительности молочного стада.

Мы продолжаем реализацию проекта с вьетнамцами. Для нас это достаточно существенный проект даже с точки зрения общего объема дополнительного выпуска молока. К 2020 году мы должны выйти на 1 млн литров молока и из этого миллиона около 150−200 тыс. литров надоя должен дать проект TH True Milk. На данный момент нами выделена первая часть земельных ресурсов, и компания уже приступила к определению площадок для строительства молочных ферм. Первый этап проекта — 5 молочных ферм по 2 тысячи с лишним голов в каждой.

Важно отметить, что при всем объеме выпускаемого в Подмосковье молока — 640 тыс. тонн — оно практически все является товарным, почти все поступает на рынок, а потребитель видит его на прилавках в качестве готовой продукции.

Мы также запускаем программу модернизации уже существующих молочных ферм. Будем также выделять деньги на возмещение капитальных затрат, которые коллеги тратят на оборудование. Потенциал большой — существует около 100 ферм старого образца, которые не отвечают реалиям. Мы полагаем, что сегодняшние владельцы будут заинтересованы перевести их в высокопроизводительные предприятия.

Мы также поддерживаем тепличные хозяйства. Большинство проектов на территории области — расширяющиеся, то есть инвестор, получивший уже меры поддержки от правительства, поверил в то, что это является реальным финансовым инструментом, повышающим рентабельность проектов, и продолжают расширяться далее. Например, «Луховицкие овощи», где уже построено 11 га теплиц и еще планируется построить столько же. В Кашире также «Агрокультурагрупп» заканчивают строительство уже второй очереди теплиц, закладывают третью очередь, общая площадь составит более 50 га.

3 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронул вопрос использования сельхозземель в регионах. Какие меры в Московской области принимаются по вовлечению сельскохозяйственных земель в оборот? Какое количество земель уже удалось забрать у недобросовестных пользователей? Сколько еще неиспользуемых земель осталось?

Если говорить относительно тех инструментов, которые нам позволяют выполнять поставленные задачи, то сельское хозяйство невозможно развивать без наличия земельных ресурсов. С этой задачей мы столкнулись еще в 2013 году. Ежегодно мы вводим в оборот 60 тыс га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в 2016 году указанная задача уже выполнена. В настоящий момент мы ввели в оборот практически все максимально удобные участки, остались только с компромиссными условиями введения. До конца 2018 года наш целевой план — введение каждого «клочка» земли в сельхозоборот, и он будет выполнен. Это достигается привлечением инвесторов путем создания благоприятных условий для развития их бизнеса и возможностей для хранения продукции на территории Подмосковья.

Нам также помогает инструментарий, созданный федеральным правительством, который позволяет штрафовать собственников, а в случае трехгодичного неиспользования земель, изымать их. Первый прецедент в области уже был, но этим мы пользуемся только в крайних случаях, именно для понуждения собственников для ведения целевого вида деятельности на участках. Свыше 90% собственников находятся в активном сотрудничестве с властями и предоставляют свои участки в аренду, если сами не могут их обрабатывать.

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Аграрии области отмечают, что для того, чтобы уйти от штрафных санкций собственники сельхозземель находят различные законодательные уловки: обрабатывают землю «для вида» и составляют договора аренды сроком менее года. Как власти будут бороться с такими видами «вовлечения» земель в оборот?

Такая ситуация на территории Московской области может быть. Ранее такая практика была достаточно активно распространена, и мы сталкивались с большим количеством инцидентов фиктивного ведения сельского хозяйства для ухода от штрафных санкций. В тесном взаимодействии с Россельхознадзором были выработаны методики контроля на проблемных участка. Есть методики определения — является ли распашка земли средством ведения сельского хозяйства или это просто фикция. Мы с задачей корректного контроля в большинстве своем справились, но не говорю, что проблема решена полностью. Мы знаем на каких земельных участках ничего не производится и идет имитация деятельности. Мы выходили с инициативой к федеральному правительству для изменения средств оценки эффективности ведения сельского хозяйства против имитированной деятельности. Частично это было учтено, но не полностью. Мы эту работу продолжаем. Также в ближайших планах Московской области создание информационной системы «Агро-Мониторинга», которая основываясь на анализе данных из других информационных систем и данных дистанционного зондирования земли, будет полностью пресекать указанные факты.

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В Подмосковье есть фермеры, которые отмечают нехватку земель в Московской области для расширения производства. Что планируется сделать со стороны правительства для сохранения хозяйств на территории области?

Вопрос этот всегда является диспутным. Всегда находим тех фермеров, которые не довольны, при этом мы с удивлением обнаруживаем, что те проблемы, которые фермерами заявляются, они являются не проблемами взаимоотношения фермер-государство, а проблемами неправильного бизнес-планирования самих сельских хозяйств или фермеров. Любой фермер, заинтересованный в ведении бизнеса на территории Московской области, имеет возможность получить землю по внеконкурсному порядку в длительную аренду при наличии бизнес плана. Мы прекрасно понимаем, что в высокоурбанизированных территориях свободных земель для ведения сельского хозяйства не так много, но у нас есть шикарные земельные наделы в районах более отдаленных от Москвы, где есть возможность для предоставления земель без ограничений, для этого фермерам лишь нужно обратиться в профильное ведомство правительства. Мы видим большой поток фермеров и из других областей на территории Подмосковья. Это не значит, что это минус наших коллег. Это значит, что Московская область является интересной для ведения сельского хозяйства.

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Ранее Вы говорили, что подмосковные аграрии теряют около миллиарда рублей из-за неправильного хранения овощей. Использование современных технологий хранения распространяется лишь на 20−30% овощей. Какая работа проводится в области для сокращения убытков фермеров, получаемых из-за неправильного хранения их продукции?

Хранение продукции является для нас стратегической задачей. Овощехранилища для Подмосковья, которое исторически является очень сильным регионом в плане производства овощей и картофеля, являются приоритетом, поэтому мы ввели компенсацию капитальных затрат до 50% на овощехранилища в число тех мер поддержки, которые существуют в Подмосковье и для этого мы предусматриваем определенные денежные средства в бюджете. Для решения вопросов хранения и агрологистики мы также строим оптово-распределительные центры, которые должны помочь аграриям, которые не могут построить собственные хранилища, хранить продукты централизовано. Таких проектов несколько: один уже работает в Домодедове, в Солнечногорском районе полностью построен и будет введен в текущем году центр с мощностью 34,4 тыс. тонн единовременного хранения. Одновременно на территории области начали реализацию еще 3 масштабных проекта по созданию оптово-распределительных центров, общий объем инвестиций составляет более 60 млрд руб., один из них — совместный проект с банком «ВТБ».

Отмечу, что это не просто склады, а места централизованного хранения при определенных температурах режимах овощей и картофеля и главное — средства их переработки, что добавляет маржинальности. Рассчитываем, что программа компенсации капитальных затрат на овощехранилища вместе с программой строительства распределительных центров должна помочь Подмосковью и другим близлежащим субъектам найти способы хранения продукции для получения более высоких экономических показателей.

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Одним из основных направлений развития региона является привлечение инвестиций, в том числе в сельское хозяйство. В какую сумму оценивается объем инвестиций в сельское хозяйство текущего года?

В 2016 году вводятся в эксплуатацию 24 объекта с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей, это 10 проектов молочного животноводства, 2 тепличных комплекса, оптово-распределительный центр, 5 овощехранилищ, один проект, но направлению аквакультура, проекты по производству мяса и другие. Прямые инвестиции в 2017 году по нашим прогнозам будут выше.

А каковы объемы государственной поддержки?

Размер государственной поддержки в этом году оценивается в 35 млрд рублей, всего предусмотрено шесть основных направлений господдержки сельского хозяйства: возмещение капитальных затрат, поддержка животноводства (включая аквакультуру), растениеводство, приобретение техники (в том числе по лизингу), проведение технических работ и гранты крестьянско-фермерским хозяйствам. В 2016 году введена дополнительная мера господдержки — гранты сельскохозяйственным кооперативам.

С какими трудностями пришлось столкнуться АПК МО из-за санкций, введенных в отношении РФ? Успели ли подмосковные фермеры и производители воспользоваться возможностями импортозамещения, которые дало введение эмбарго? Какая помощь поступает со стороны властей?

Действительно, ситуации внешнеполитическая, которая сложилась в данный момент, оказывает влияние на экономику и ситуацию с местными сельхозпроизводителями, так как меры протекционистского характера в отношении рынка сельхозпродукции сейчас наиболее сильны. Сейчас достаточно хорошее время для начала крупных проектов, но нужно быть готовым к тому, что подобная ситуация не будет сохраняться вечно. Сельхозпроизводители должны уже сейчас при относительной свободе рынка понимать, что их конкурентоспособность должна быть сильна. В противном случае при условном открытии рынков наши сельхозпроизводители будут терять не только долю рынка, но и свое производство. Мы очень скрупулезно подходим к рассмотрению тех бизнес планов, которые получают государственную поддержку для того, чтобы убедиться в том, что проект будет рентабельным и при исчезновении тех условий защиты рынка, которые существуют в настоящий момент. В Московской области большинство проектов конкурентоспособные.

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