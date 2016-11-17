Обращения комиссия ГД по доходам депутатов учтет в декларационную кампанию
Москва, 17 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Все поступившие на сегодняшний момент обращения в комиссию Госдумы по доходам депутатов будут приняты к сведению и учтены при изучении деклараций весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявила глава комиссии Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).
«За период работы поступили обращения в адрес нашей комиссии, было принято решение, что данные обращения, которые поступили, они поступили с нарушением порядка, поскольку — от субъектов, которые не имеют полномочий инициировать проверки именно парламентской комиссией», — отметила парламентарий.
Кроме того, указала Поклонская, нарушения, которые были указаны в обращениях, «связаны, прежде всего, с предвыборной деятельностью кандидатов, но не депутатов», поэтому обращения не выносились на рассмотрение, пояснила глава комиссии.
«Информация, которая поступила в адрес комиссии от всех лиц и частных, и представителей общественных организаций принята к сведению и будет учтена при изучении деклараций депутатов в ходе кампании 2017 года», — заверила Поклонская. В частности, по ее словам, на рассмотрение комиссии поступило обращение по депутату Алексею Бурнашову.
В свою очередь зампред комиссии Владимир Поздняков (КПРФ), отметил, что комиссии будет над чем поработать после 1 апреля, когда парламентарии будут подавать декларации за 2016 год. «Они будут опубликованы, заинтересованные люди будут анализировать их, первое время мы будем получать много обращений, там будут и те, которые ревностно относятся к своему поражению или победе в одномандатных округах, будут через лупу будет вылавливать (нарушения)», — считает депутат Госдумы.