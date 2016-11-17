Москва, 17 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Все поступившие на сегодняшний момент обращения в комиссию Госдумы по доходам депутатов будут приняты к сведению и учтены при изучении деклараций весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявила глава комиссии Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«За период работы поступили обращения в адрес нашей комиссии, было принято решение, что данные обращения, которые поступили, они поступили с нарушением порядка, поскольку — от субъектов, которые не имеют полномочий инициировать проверки именно парламентской комиссией», — отметила парламентарий.

Кроме того, указала Поклонская, нарушения, которые были указаны в обращениях, «связаны, прежде всего, с предвыборной деятельностью кандидатов, но не депутатов», поэтому обращения не выносились на рассмотрение, пояснила глава комиссии.

«Информация, которая поступила в адрес комиссии от всех лиц и частных, и представителей общественных организаций принята к сведению и будет учтена при изучении деклараций депутатов в ходе кампании 2017 года», — заверила Поклонская. В частности, по ее словам, на рассмотрение комиссии поступило обращение по депутату Алексею Бурнашову.

В свою очередь зампред комиссии Владимир Поздняков (КПРФ), отметил, что комиссии будет над чем поработать после 1 апреля, когда парламентарии будут подавать декларации за 2016 год. «Они будут опубликованы, заинтересованные люди будут анализировать их, первое время мы будем получать много обращений, там будут и те, которые ревностно относятся к своему поражению или победе в одномандатных округах, будут через лупу будет вылавливать (нарушения)», — считает депутат Госдумы.